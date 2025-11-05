Evrópuríki ná saman um verulega útþynnt loftslagsmarkmið Kjartan Kjartansson skrifar 5. nóvember 2025 09:22 Lars Aagaard, umhverfisráðherrra Danmerkur, stýrði fundi evrópusku umhverfisráðherrann í Brussel en Danir fara nú með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Vísir/EPA Bráðabirgðasamkomulag sem umhverfisráðherrar Evrópusambandsríkja náðu í morgun um loftslagsmarkmið sambandsins til ársins 2040 útvatnar verulega tillögu framkvæmdastjórnar þess. Það felur í sér að ríkin þyrftu aðeins að ná 85 prósent samdrætti í losun í stað 90 prósenta með möguleika á að kröfurnar verði á endanum jafnvel enn vægari. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði til að stefnt yrði að níutíu prósent samdrætti gróðurhúsalofttegunda borið saman við losun árið 1990 fyrir lok næsta áratugar. Til þess að friðþægja ákveðin ríki fól tillaga hennar í sér að ríkin gætu í fyrsta skipti útvistað þremur prósentum af samdrætti í losun til ríkja utan Evrópu með kaupum á alþjóðlegum kolefniseiningum. Umhverfisráðherra aðildarríkja ESB komu saman til fundar í Brussel í gær til þess að ná bráðabirgðasamkomulagi um nýja markmiðið. Þeir voru undir tímapressu þar sem sambandið vildi ekki mæta tómhent á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst í Brasilíu í næstu viku. Eftir átján klukkustunda langar samningaviðræður samþykktu ráðherrarnir samkomulagsdrög sem ganga umtalsvert skemur en stefnt var að. Málamiðlanir í allar áttir Í stað þeirra þriggja prósenta samdráttar sem framkvæmdastjórnin lagði til að sambandið gæti náð með kaupum á kolefniseiningum samþykktu ráðherrarnir að fimm prósentum gæti verið náð með þeim hætti. Þannig þyrfti Evrópa í reynd að draga úr losun sinni um 85 prósent. Framkvæmdastjórnin féllst einnig á að skoða þann möguleika að heimila ríkjunum að ná allt að fimm prósentum til viðbótar með útvistun til þriðju ríkja utan álfunnar, að því er kemur fram í frétt Reuters. Óháð ráðgjafarnefnd ESB í loftslagsmálum mótmælti á sínum tíma tillögunni um að notkunar alþjóðlegra kolefniseininga yrði leyfð til að ná markmiðinu fyrir 2040. Þannig yrði fjárfestingu í evrópskum iðnaði, sem mikil þörf væri á, meðal annars beint annað. Veikja útfösun sprengihreyfilsvéla og fresta nýju losunarkerfi Þetta voru ekki einu tilslakanirnar til ríkja sem voru gagnrýnin á metnarfyllri tillögu framkvæmdastjórnarinnar, þar á meðal Póllands, Tékklands, Frakklands, Portúgals og Ítalíu. Þannig var samþykkt að fresta nýju losunarkerfi sem átti að taka gildi árið 2027 sem legði gjald á losun vegna vegasamgangna og húshitunar um eitt ár. Pólverjar gagnrýndu að það ætti eftir að hækka eldsneytisverð. Að kröfu Ítala verður stefna ESB um jarðefnaeldsneytisknúnar bifreiðar verði fasaðar út frá og með 2035 veikt umtalsvert, að því er kemur fram í frétt Politico. Nú geri hún ráð fyrir að bifreiðar sem brenna eldsneyti sem er annað hvort kolefnishlutlaust eða losar hlutfallslega lítið magn gróðurhúsalofttegunda verði áfram hluti af bílaflota álfunnar. Loftslagsmál Evrópusambandið Jarðefnaeldsneyti Mest lesið „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Erlent Sonurinn sefur enn með kylfu undir rúminu Innlent Segir þaggað niður í starfsfólki og hyggst ekki snúa aftur Innlent Gat keypt afmælisblómin eftir að ókunnugur mætti með skóflu Innlent Féll til jarðar rétt eftir flugtak Erlent Reikna með tveggja daga aðalmeðferð í máli Alberts Innlent Stóladans þingmanna lækkar launatékka Karls Gauta en hækkar Bergþórs Innlent Íslenskum fulltrúum á loftslagsráðstefnu hríðfækkar milli ára Innlent Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Erlent Lokunardagar leikskóla í Reykjavík tíu sinnum algengari en í öðrum stórum sveitarfélögum Innlent Fleiri fréttir Evrópuríki ná saman um verulega útþynnt loftslagsmarkmið Stofnar Facebook hóp fyrir hatur gegn sjálfum sér Sjö látnir eftir flugslysið í Kentucky Tugir látnir eftir fellibyl á Filippseyjum „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Féll til jarðar rétt eftir flugtak Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Náðu myndum af háhyrningum að velta hvítháfum og éta úr þeim lifrina Fer fram og til baka með SNAP Dick Cheney, einn arkítekta Íraksstríðsins, er látinn Með meðvitund fastur í rústunum en lést á leið á sjúkrahús Hyggjast banna klám sem sýnir kyrkingar Ítrekar hótanir sínar og hvetur íbúa til að kjósa Cuomo Ætlar ekki að láta „óða“ Demókrata kúga sig Ódæðin í Súdan mögulega glæpir gegn mannkyninu Handtekin fyrir að leka myndbandi af misþyrmingu á fanga Myndar stjórn með fjarhægriflokkum Miðaldaturn í Róm hrundi að hluta Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Að minnsta kosti 20 látnir eftir stóran skjálfta í Afganistan Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Annar hinna handteknu látinn laus: „Drepið mig, drepið mig, drepið mig“ Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Fjórir útskrifaðir af spítala en tveir enn í lífshættu Drónaumferð við herstöð í Belgíu Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga Sjá meira