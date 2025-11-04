Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru í máli karlmanns um tvítugt, sem er grunaður um að hafa brotið kynferðislega á börnum á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Gæsluvarðhald yfir manninum hefur verið framlengt um fjórar vikur.
Þetta staðfestir Sigurður Ólafsson saksóknari í samtali við fréttastofu en RÚV greinir fyrst frá. Hann segir ákæruna verða senda héraðsdómi á næstu dögum.
Það sé nú í höndum dómsins að birta ákæruna og setja málið á dagskrá. Sigurður vildi ekki segja fyrir hvaða ákvæði hegningarlaga maðurinn er ákærður eða hvað maðurinn er ákærður fyrir að brjóta gegn mörgum börnum. Hann vísaði öllum frekari spurningum um ákæruna til héraðsdómstóls en gerði fastlega ráð fyrir að þinghald verði lokað.
Fram kom í fréttum í byrjun októbermánaðar að maðurinn, sem hafði verið leiðbeinandi á Múlaborg í um tvö ár þegar málið kom upp, sé grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum.
Maðurinn var handtekinn um 12. ágúst þegar grunur um brot kviknaði í kjölfar þess að barn á leikskólanum, sem varð fyrir meintu kynferðisbroti, greindi foreldrum sínum sjálft frá atvikinu.
Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kynferðisbrot leiðbeinanda sem starfaði á leikskólanum Múlaborg er á lokametrunum og málið á leið til héraðssaksóknara. Lögregla kveðst ekki geta staðfest endanlega hversu mörgum börnum maðurinn er grunaður um að hafa brotið gegn, nú þegar rannsókn málsins er að ljúka af hálfu lögreglu.
Elva Björk Haraldsdóttir, foreldri barns á Múlaborg, gagnrýnir verklag, upplýsingaflæði og ábyrgðarleysi borgaryfirvalda vegna rannsóknar lögreglu á kynferðisbroti starfsmanns leikskólans. Hún kallar eftir skýrara verklagi og að einhver taki skýra ábyrgð.
