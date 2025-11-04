Erlent

Dick Cheney er látinn

Atli Ísleifsson skrifar
Dick Cheney árið 2015.
Dick Cheney, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, er látinn, 84 ára að aldri.

Bandarískir fjölmiðlar greina frá þessu í dag. Repúblikaninn Cheney var varaforseti í forsetatíð George W. Bush á árunum 2001 til 2009.

Í yfirlýsingu frá fjölskyldu Cheney segir að hann hafi andast í gær, 3. nóvember, í faðni fjölskyldunnar. Hann lést af völdum fylgikvilla tengdum lungnabólgu og hjarta- og æðasjúkdómum.

Cheney fæddist 30. janúar 1941 og þótti sérstaklega valdamikill varaforseti. Hann gegndi stóru hlutverki þegar kom að viðbrögðum bandarískra stjórnvalda í kjölfar hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. september 2001 og „stríðsins gegn hryðjuverkum“ sem fylgdi.

Áður en hann varð varaforseti Bandaríkjanna hafði hann átt langan feril í stjórnmálum. Hann var starfsmannastjóri Hvíta hússins í forsetatíð Gerald Ford á áttunda áratugnum og átti sæti í fulltrúadeild Bandaríkjaþings fyrir Wyoming um tíu ára skeið. 

Hann sagði að lokum skilið við Repúblikanaflokkinn og lýsti yfir stuðningi við Demókratann Kamölu Harris í forsetakosningunum fyrir um ári þar sem Donald Trump var aftur kjörinn forseti. 

Cheney lætur eftir sig eiginkonuna Lynne og dæturnar Liz og Mary. 

