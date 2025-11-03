Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 3. nóvember 2025 11:35 Þótt ungum mönnum hafi fjölgað sem velja að drekka ekki áfengi eru dönsk ungmenni enn með þeim drykkfelldustu í Evrópu. Getty/Robbie Jay Barratt Síðastliðinn áratug hefur fjölgað í hópi þeirra ungu manna í Danmörku sem velja að neyta ekki áfengis. Þá hefur þeim einnig fækkað sem reykja sígarettur og kannabis en notkun rafretta og nikótínpúða hefur aukist á móti. Þrátt fyrir vísbendingar um að æ fleiri velji að drekka ekki áfengi eru dönsk ungmenni þó enn „Evrópumeistarar í drykkju.“ Þetta sýna niðurstöður nýrrar skýrslu Miðstöðvar vímuefnarannsókna í Danmörku sem DR fjallar um í dag. Niðurstöður sýna að það er orðið æ algengara meðal ungra manna á aldrinum fimmtán til tuttugu og fimm ára að þeir velji að drekka ekki áfengi samanborið við sambærilega rannsókn frá árinu 2014. Að sama skapi segjast umtalsvert færri karlar í sama aldurshópi hafa prófað að neyta kannabis. Drykkja ungra kvenna stöðugri Þrátt fyrir fjölgun í hópi þeirra ungmenna sem segjast ekki neyta áfengis segjast þó langflestir eða 93,3% svarenda á aldrinum fimmtán til tuttugu og fimm ára hafa neytt áfengis. Til samanburðar var hlutfallið 95,1% árið 2014. Neysla kvenna í aldurshópnum hefur nokkurn veginn staðið í stað en lækkun hlutfallsins skýrist að mestu af fækkun þeirra ungu karla sem ekki drekka áfengi. Þá benda niðurstöður til þess að þeim hafi fækkað enn frekar sem ekki hafa prófað að reykja kannabis. Árið 2014 sögðust 44% ungmenna í umræddum aldurshópi hafa prófað kannabis samanborið við 31,6% í ár. Ófeimnari við að segjast ekki drekka Kirsten Frederiksen, aðjúnkt við rannsóknarmiðstöðina, segir breytinguna mesta í tilfelli ungra karla. Hún segir niðurstöðurnar mögulega benda til þess að ungir menn séu varkárari í garð vímuefna en fyrri kynslóðir. Undir það tekur hinn tvítugi Simon Boesdal sem var til viðtals hjá DR í tengslum við umfjöllunina. „Ég held 100% að unga fólkið sé orðið betra í að segja nei og hugsa „þetta er ekki gott fyrir mig, svo af hverju ætti ég?,“ segir Simon, sem sjálfur drekkur ekki áfengi og segist þekkja fáa sem reyki kannabis. Frederiksen bendir á í samtali við DR að ungt fólk í Danmörku sé ennþá „Evrópumeistarar í áfengisdrykkju.“ Þróunin bendi hins vegar til þess að það gæti verið að eiga sér stað breyting á drykkjumenningu ungra karla. Þannig sýni rannsóknin einnig að fleiri karlar á aldrinum átján til tuttugu og fimm ára hafi ekki neytt áfengis síðastliðið eitt ár. Danmörk Áfengi Mest lesið Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina Innlent Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Innlent Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Erlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Erlent „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Innlent Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Innlent Þúsundir hafi orðið af milljónum Innlent Uppsagnir hjá Morgunblaðinu Viðskipti innlent Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Erlent Fleiri fréttir Áfengisneysla „Evrópumeista í unglingadrykkju“ dregst saman Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Að minnsta kosti 20 látnir eftir stóran skjálfta í Afganistan Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Annar hinna handteknu látinn laus: „Drepið mig, drepið mig, drepið mig“ Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Fjórir útskrifaðir af spítala en tveir enn í lífshættu Drónaumferð við herstöð í Belgíu Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga Níu í lífshættu eftir stunguárásina Margir sagðir særðir eftir árás í Cambridge-skíri Segir hernum að undirbúa árás á Nígeríu Stúlka fannst á lífi í kassa í órafjarlægð frá heimili sínu Kona ákærð fyrir ránið í Louvre Demókratar vilja yfirheyra Andrew Enn staðráðin í að lenda geimförum á tunglinu með Starship Gera sex hundruð gervihnetti fyrir „Gullhvelfinguna“ Sagður hafa skipað hernum að gera árásir í Venesúela Ljóst að D66 varð stærri en flokkur Wilders Grænland, Færeyjar og Álandseyjar fá sæti við borðið Æðsti lögmaður ísraelska hersins segir af sér vegna leka Segir Repúblikönum að beita kjarnorkuúrræðinu Flóttamönnum fækkað úr 125.000 í 7.500 Hundruð þúsunda strangtrúaðra mótmæla herkvaðningu Orðin hæsta kirkja í heimi Öldungadeildin samþykkir að ógilda tollaákvarðanir Trump Andrés ekki lengur prins og látinn yfirgefa heimili sitt Sjá meira