Ellefu manns fengu aðhlynningu á spítala í kjölfar stunguárásar um borð í lest á Bretlandi í gær. Fjórir eru útskrifaðir af spítalanum en tveir eru enn í lífshættu.
Tveir breskir ríkisborgarar á fertugsaldri eru í haldi lögreglunnar vegna málsins. Annar er 32 ára gamall svartur Breti og hinn er 35 ára Breti af karabískum uppruna.
Þetta kom fram á blaðamannafundi lögregluyfirvalda á svæðinu í morgun en BBC greinir frá.
Þar kom fram að ekki sé hægt að segja til um það að svo stöddu hvaða hvatar hafi legið að baki árásinni. Ekkert gefi til kynna að um hryðjuverk hafi verið að ræða.
🚨 WATCH: British Transport Police give an update on yesterday’s train stabbing - Nothing to suggest it was a terrorist incident at this stage - Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean… pic.twitter.com/y9HzD1S9wd— Politics UK (@PolitlcsUK) November 2, 2025
🚨 WATCH: British Transport Police give an update on yesterday’s train stabbing - Nothing to suggest it was a terrorist incident at this stage - Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean… pic.twitter.com/y9HzD1S9wd
Tíu manns eru særðir, þar af níu lífshættulega, eftir stunguárás um borð í lest á leið til Cambridge-skíris á Bretlandi í gær. Tveir menn sem grunaðir eru um verknaðinn voru handteknir á Huntingdon lestarstöðinni í gær.
Margir eru sagðir særðir eftir stunguárás um borð í lest á leið til Cambridge-skíris á Bretlandi.