Karlmaður hefur verið ákærður fyrir fjölda kynferðisbrota og stórfelldar ærumeiðingar gagnvart fyrrverandi kærustu sinni. Honum er meðal annars gefið að sök að hafa stofnað reikninga á Instagram og birt þar nektarmyndir af konunni.
Í ákærunni segir að maðurinn sé ákærður fyrir brot framin á árunum 2020 og 2021 gegn fyrrverandi kærustu sinni. Ákæran er í átta liðum.
Í þeim fyrsta er ákærður fyrir að hafa sent konunni tölvupósta og ein skilaboð á óþekktum samfélagsmiðli, með hótunum um að dreifa nektarmyndum af konunni og myndabandi, sem sýnir nekt hennar, auk þess að senda henni slíkar myndir og myndband.
Háttsemi hans hafi verið til þess fallin að vekja hræðslu og kvíða hjá henni, særa blygðunarsemi hennar, smána hana og móðga.
Í ákæruliðum tvö til sex er manninum gefið að sök að hafa dreift nokkrum fjölda nektarmynda á Instagramreikningum. Meðal myndanna sem hann er sakaður um að dreifa eru myndir sem sýna konuna bera að neðan í fjöru.
Þá er hann ákærður fyrir að hafa dreift tengli inn á vefsvæði sitt á ótilgreindri vefsíðu og birt þar 21 nektarmynd af konunni, sem hafi verið til þess fallnar að smána hana og móðga.
Loks er maðurinn ákærður fyrir að hafa sent bréf, sem stílað var á helstu fjölmiðla Bretlands, á vinkonu konunnar. Þar hafi meðal annars komið fram viðkvæmar og persónulegar upplýsingar um líf konunnar og foreldra hennar, auk þess sem vísað hafi verið á einn þeirra Instagramreikninga sem maðurinn hafði stofnað.
Ákæruvaldið krefst þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar og til þess að þola upptöku á farsíma og fartölvu.
Þá segir í ákærunni að af hálfu konunnar sé gerð krafa um að manninum verði gert að greiða henni sjö milljónir króna í miskabætur.