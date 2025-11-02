Sprengisandur er á sínum stað klukkan á Bylgjunni klukkan tíu í dag. Kristján Kristján stýrir þar kröftugri þjóðfélagsumræðu að vanda.
Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður Ríkisútvarpsins, og Sigurður G. Guðjónsson lögmaður ræða stöðu Ríkisútvarpsins og fjölmiðlunar á Íslandi, fyrirferð á auglýsingamarkaði, fjölmiðlastyrki ríkisins, samkeppni við erlenda miðla og þar fram eftir götunum.
Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður og Ragnar Þór Ingólfsson alþingismaður ræða áform ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum, uppbyggingu nýrra íbúða í Reykjavík og leiðir til að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði sem knýr áfram verðbólgu.
Steinþór Gunnarsson og Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson hlutu báðir dóma í svokölluðum hrunmálum. Steinþór hefur nú verið sýknaður eftir 17 ára málsmeðferð og mál Þorvaldar bíður afgreiðslu Mannréttindadómstóls Evrópu. Þeir ræða kröfu sínar og annarra um rannsókn á því hvernig unnið var að rannsókn og úrvinnslu mála á fjármálamarkaði eftir hrun.
Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður og Eyrún Magnúsdóttir, blaðamaður ræða Gímaldið, nýjan vefmiðil sem þær hafa stofnað af mikilli bjartsýni og ætla að halda gangandi í samkeppni við allt og alla.