Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sindri Sverrisson skrifar 31. október 2025 20:03 Bryan Mbeumo og félagar í Manchester United spila eina leikinn á öðrum degi jóla þetta árið, í ensku úrvalsdeildinni. Getty/James Gill Enska úrvalsdeildin í fótbolta hefur nú gefið út hvernig leikjadagskráin verður á meðan að aðdáendur gæða sér á jólakræsingum þetta árið. Eini leikurinn á öðrum degi jóla verður á Old Trafford. Löng hefð er fyrir því að spilað sé á öðrum degi jóla á Englandi en í þetta sinn verður aðeins einn leikur, á milli Manchester United og Newcastle. Annar dagur jóla, 26. desember, er á föstudegi þetta árið og í rökstuðningi ensku úrvalsdeildarinnar fyrir því að hafa bara einn leik þennan dag segir að stækkun Evrópukeppnanna hafi þessi áhrif. Deildin hafi aðeins 33 helgar til að nýta, færri en síðustu ár, og horfa þurfi til þess hvernig dagatalið raðist upp. Það hefur tekið sinn tíma fyrir ensku úrvalsdeildina að kynna jóladagskrána og hún kemur nú út sextán dögum síðar en áætlað var. Jólin í ensku úrvalsdeildinni: Föstudagur 26. desember 2025 20:00 Manchester United v Newcastle United Laugardagur 27. desember 12:30 Nottingham Forest v Manchester City 15:00 Arsenal v Brighton & Hove Albion 15:00 Brentford v AFC Bournemouth 15:00 Burnley v Everton 15:00 Liverpool v Wolverhampton Wanderers 15:00 West Ham United v Fulham 17:30 Chelsea v Aston Villa Sunnudagur 28. desember 14:00 Sunderland v Leeds United 16:30 Crystal Palace v Tottenham Hotspur Þriðjudagur 30. desember 19:30 Burnley v Newcastle 19:30 Chelsea v Bournemouth 19:30 Nott'm Forest v Everton 19:30 West Ham v Brighton 20:15 Arsenal v Aston Villa 20:15 Man Utd v Wolves Fimmtudagur 1. janúar 2026 17:30 Crystal Palace v Fulham 17:30 Liverpool v Leeds 20:00 Brentford v Spurs 20:00 Sunderland v Man City Laugardagur 3. janúar 12:30 Aston Villa v Nott'm Forest 15:00 Brighton v Burnley 15:00 Wolves v West Ham 17:30 Bournemouth v Arsenal Sunnudagur 4. janúar 12:30 Leeds v Man Utd 15:00 Everton v Brentford 15:00 Fulham v Liverpool 15:00 Newcastle v Crystal Palace 15:00 Spurs v Sunderland 17:30 Man City v Chelsea Þriðjudagur 6. janúar 20:00 West Ham v Nott'm Forest Miðvikudagur 7. janúar 19:30 Bournemouth v Spurs 19:30 Brentford v Sunderland 19:30 Crystal Palace v Aston Villa 19:30 Everton v Wolves 19:30 Fulham v Chelsea 19:30 Man City v Brighton 20:15 Burnley v Man Utd 20:15 Newcastle v Leeds Fimmtudagur 8. janúar 20:00 Arsenal v Liverpool Enski boltinn