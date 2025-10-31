Áhöfn hvalaskoðunarbáts kom í morgun auga á hnúfubak sem var greinilega fastur í einhverju á Eyjafirði rétt austur af Hrísey. Ekki var unnt að bjarga hvalnum en stefnt er að því að reyna það aftur á morgun.
Þetta segir segir Freyr Antonsson, eigandi Arctic Sea Tours á Dalvík, en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá málinu.
Áhöfnin á hvalaskoðunarbátnum Mána hafi séð hvalinn um klukkan 10 í morgun og þá hafi hann virst geta hreyft sig aðeins, haldið sér á yfirborðinu og andað en hafi greinilega verið fastur í einhverju.
Skipstjórinn Páll Steingrímsson hafi tilkynnt Landhelgisgæslunni um atvikið klukkan 10:20 og Vörður, bátur Björgunarsveitarinnar á Dalvík hafi komið að hvalnum klukkan 11:46.
Freyr, Klara Mist og Páll skipstjórar frá Arctic Sea Tours hafi farið ásamt Erlendi Bogasyni kafara á Dögun, svokölluðum rib bát félagsins að hvalnum klukkan 12:50 með búnað um borð til að skera hvalinn lausan, auk neðansjávardróna.
Veðuraðstæður hafi verið mjög slæmar á vettvangi, austan 18 til 22 metrar og sjólag erfitt.
„Því miður þurftum við frá að hverfa þar sem veður og sjólag gerðu okkur erfitt fyrir. Það er hvergi sjáanlegt ofansjávar hvernig hvalurinn er fastur en greinlegt að það er um sporðinn. Við sáum engin merki um veiðarfæri svo á þessari stundu er ekki vitað í hvað hnúfubakurinn hefur fest sig. Hann virðist eiga nokkuð auðvelt með að anda en greinilega undir álagi miðað við hljóðin í blæstrinum,“ segir Freyr.
Hann segir að hópurinn voni að hvalurinn þrauki fram til morguns svo að unnt verði að aðstoð hann.
„Við höfðum á orði að við vildum ekki missa annan hnúfubak í Eyjafirði þetta árið, svo við vonum að þetta fari vel.“