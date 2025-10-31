Hluta Þjóðvegar 1 hefur verið lokað á tveimur stöðum á Suðurlandi vegna veðurs. Gular veðurviðvaranir eru í gildi víða um land.
Á heimasíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, segir að lokað sé á milli Víkur og Markarfljóts vegna mikils vinds. Þá hefur hringveginum einnig verið lokað aðeins austar á milli Fagurhólsmýrar og Freysness.
Gular veðurviðvaranir eru í gildi á Suðausturlandi og er varðar við hvassviðri upp á 23 til 28 metra á sekúndu. Búast má við mikilli hláku og snörpum vindhviðum. Á vestanverðu Suðurlandi er einnig gul veðurviðvörun og taldar líkur á að veðrið muni valda afmörkuðum samgöngutruflunum vegna hvassviðris upp á fimmtán til 23 metra á sekúndu.