Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. október 2025 13:00 Bryan Mbeumo átti góðan leik með Manchester United í sigri liðsins um síðustu helgi. Getty/Ash Donelon/ Fantasýn-strákarnir ræddu meðal annars Manchester United og þá sérstaklega einn leikmann liðsins í nýjasta þætti sínum þar sem þeir ræddu um réttan undirbúning fyrir komandi helgi í Fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar. Fantasýn er Fantasy Premier League-hlaðvarp Sýnar, heimili enska boltans á Íslandi. Þáttastjórnendur eru Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban. Ekki að fara blanda sér í titilbaráttuna „Þetta United-lið er ekki að fara blanda sér í titilbaráttuna. Ég held að enginn virkilega trúi því. Þetta er enn þá frekar ótraust en það eru klárlega batamerki,“ sagði Albert Þór Guðmundsson. „Þetta eru klárlegar framfarir en hversu langt fara þær með liðið. Þú veist, auðvitað er mómentum með liðinu núna og mikilvægt að hamra járnið meðan það er heitt. Það verður bara að koma í ljós hvernig gengur hjá Amorim að viðhalda þessum neista sem er kominn á Old Trafford,“ sagði Albert. Eins og maður sá í Brentford Leikmaðurinn sem þeir hafa klárlega áhuga á að hafa í fantasy er framherjinn Bryan Mbeumo. „Mbeumo er kannski saga þessa leiks, myndi ég segja. Hann skorar tvö mörk og fyrra markið hans er alveg frábært. Bara svona týpískt Mbeumo-mark sem maður sá í Brentford,“ sagði Albert. Mbeumo er á fyrsta tímabili með Manchester United eftir að hafa skorað tuttugu deildarmörk með Brentford á síðasta tímabili. Mbeumo skoraði tvö mörk í fyrstu átta leikjunum en tvöfaldaði markaskor sitt í síðasta leik. Með einstaklingsgæði „Hann er með einstaklingsgæði, hann er góður skotmaður og góður í því að klára færin. Þannig að þú býst við að leikmaður eins og Mbeumo sé að skila fleirum mörkum en xG-ið hjá sér,“ sagði Albert. Svo er hann með þann kost að hann er svona leikmaður greinilega sem er líklegur til að taka 90 mínútur. Þannig að, þú veist, hann er þarna enn þá inni á vellinum þegar leiðir 3-2 og Brighton þarf að sækja jöfnunarmarkið. Þá bíður hann þarna frammi og nær að skora í skyndisókn,“ sagði Albert. Það má hlusta á allan þáttinn hér fyrir neðan. Enski boltinn Fantasýn Mest lesið Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn „Nú er nóg komið“ Fótbolti Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Enski boltinn Nefna greinar Íslandsmótsins í CrossFit í höfuðið á íslenskum íþróttakonum Sport Arnór Snær snýr aftur heim Handbolti Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Fótbolti Besta handboltadeild heims missir aðalstyrktaraðila sinn Handbolti Eldgos og brjósklos skapa óvissu: „Vonum bara að móðir náttúra leyfi þetta“ Sport Fleiri fréttir Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Sjá meira