Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. október 2025 12:33 Stuðningsmenn Sheffield Wednesday hafa komið mjög sterkir inn á síðustu dögum í miklum fjárhagsvandræðum félagsins. Getty/Cameron Smith Enska fótboltafélagið Sheffield Wednesday er í greiðslustöðvun en skiptastjórar Wednesday hafa tilkynnt að leikmenn og starfsfólk hafi fengið full laun greidd degi fyrr. Frábært framtak og kaupgleði stuðningsmanna félagsins reddaði málunum. Þetta er mikil breyting fyrir alla hjá félaginu en starfsmenn og leikmenn hafa þurft að þola langvarandi mynstur mánaðarlegra greiðsluseinkana. BBC segir frá. Félagið, sem leikur í ensku B-deildinni, var sett í greiðslustöðvun og fékk tólf stiga refsingu í síðustu viku eftir margra mánaða ólgusjó undir stjórn eigandans Dejphon Chansiri. Á dögunum síðan þá hafa stuðningsmenn hætt sniðgöngu sinni á félaginu og Kris Wigfield, frá skiptastjórunum Begbies Traynor, sagði að stuðningsmenn hefðu þegar eytt meira en 500.000 pundum í miða og í verslun félagsins frá og með mánudeginum. Það gera meira en 82 milljónir íslenskra króna. Launagreiðslur höfðu borist of seint í fimm af þeim sjö mánuðum áður en skiptastjórar tóku við stjórn félagsins og bundu enda á tíu ára valdatíð Chansiri sem eiganda. „Þetta markar stórt skref fram á við í að koma á stöðugleika í rekstri félagsins og endurbyggja traust bæði innan félagsins og meðal stuðningsmanna okkar. Við hefðum ekki getað náð þessu án ótrúlegs stuðnings ykkar stuðningsmanna Wednesday,“ sagði í yfirlýsingu frá félaginu. „Endurkoma ykkar á Hillsborough, aukning í sölu á varningi og miðum og áframhaldandi trú ykkar á félaginu hafa gert þetta mögulegt.“ Stigafrádrátturinn þýðir að félagið er á botni B-deildarinnar með mínus sex stig og er sextán stigum frá öruggu sæti. View this post on Instagram A post shared by TNT Sports Football (@tntsportsfootball) Enski boltinn Mest lesið Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn „Nú er nóg komið“ Fótbolti Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Enski boltinn Nefna greinar Íslandsmótsins í CrossFit í höfuðið á íslenskum íþróttakonum Sport Arnór Snær snýr aftur heim Handbolti Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Fótbolti Besta handboltadeild heims missir aðalstyrktaraðila sinn Handbolti Eldgos og brjósklos skapa óvissu: „Vonum bara að móðir náttúra leyfi þetta“ Sport Fleiri fréttir Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Sjá meira