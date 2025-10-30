Már Gunnars genginn út

Sundkappinn og söngvarinn Már Gunnarsson er kominn með kærasta. Svo virðist sem hinn heppni heiti Harrison Humby, en í hringrásarfærslu á samfélagsmiðlum í dag birti hann mynd af þeim saman og sagðist stoltur af Má, kærasta sínum.
„Stoltasti kærasti í heiminum! Frábær frammistaða hjá Má Gunnarssyni, ég elskaði hvert einasta lag, þú og allt gengið voruð frábær,“ segir Harrison í færslu á Instagram, sem Már deilir á sinni síðu og segir „kærastinn minn.“
Már stundar tónlistarnám á háskólastigi í The Royal Northern College of Music í Manchester, og hefur verið virkur í tónlistarlífinu hérlendis og meðal annars tekið þátt í söngvakeppninni.
Meðfram þessu er hann afreksíþróttamaður í sundi og hefur keppt mörgum sinnum á Ólýmpíuleikum fatlaðra.
Afreksíþróttamaðurinn og tónlistarmaðurinn Már Gunnarsson fæddist með sjúkdóminn LCA sem veldur því að sjón hans fer hrakandi með árunum og er hann í dag með um það bil 0,5 prósent sjón. Hann segist þó alltaf hafa verið jákvæður að eðlisfari og hann lætur þær áskoranir sem fylgja blindunni ekki á sig fá.
Sundmaðurinn öflugi Már Gunnarsson var einstaklega óheppinn á sundmóti á dögunum og af þeim sökum gæti hann misst af heimsmeistaramóti fatlaðra í haust.
Sundmaðurinn öflugi Már Gunnarsson var hættur að keppa í sundi en segir að vatnið hafi hreinlega kallað á sig.