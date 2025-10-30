Lífið

Már Gunnars genginn út

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Már Gunnarsson er kominn á fast.
Sundkappinn og söngvarinn Már Gunnarsson er kominn með kærasta. Svo virðist sem hinn heppni heiti Harrison Humby, en í hringrásarfærslu á samfélagsmiðlum í dag birti hann mynd af þeim saman og sagðist stoltur af Má, kærasta sínum.

„Stoltasti kærasti í heiminum! Frábær frammistaða hjá Má Gunnarssyni, ég elskaði hvert einasta lag, þú og allt gengið voruð frábær,“ segir Harrison í færslu á Instagram, sem Már deilir á sinni síðu og segir „kærastinn minn.“

Már stundar tónlistarnám á háskólastigi í The Royal Northern College of Music í Manchester, og hefur verið virkur í tónlistarlífinu hérlendis og meðal annars tekið þátt í söngvakeppninni.

Meðfram þessu er hann afreksíþróttamaður í sundi og hefur keppt mörgum sinnum á Ólýmpíuleikum fatlaðra.

