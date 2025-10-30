Birti til þegar borgarstjóri fjarlægði sólgleraugun Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 30. október 2025 15:08 Heiða Björg áttaði sig ekki á því fyrr en henni var bent á það að hún væri með sólgleraugu á sér. Það vakti talsverða athygli á blaðamannafundi í Úlfarsárdal í gær þegar Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri var með sólgleraugu á meðan hún kynnti húsnæðisuppbyggingu í hverfinu. Fundurinn var í beinni útsendingu á Vísi og fóru áhorfendur fljótt að taka eftir því að borgarstjórinn hélt gleraugunum á sér lengi eftir að fundurinn hófst. Margir veltu því fyrir sér hvort hún væri með augnsýkingu, þjáðist af mígreni eða einfaldlega hefði ekki áttað sig á því að hún væri enn með gleraugun á sér. Samkvæmt heimildum Vísis var það einmitt ekki flóknara en svo, Þegar leið á fundinn fékk Heiða ábendingu úr salnum um að hún væri enn með gleraugun á nefinu. Ekki sést á upptökunni hver benti henni á það, en meðal viðstaddra var Róbert Marshall, aðstoðarmaður borgarstjóra. Þegar Heiða tók gleraugun af sér mátti sjá að bjartari svipur færðist yfir hana. Vísir hefur reynt að ná tali af borgarstjóra og aðstoðarmanni hans vegna atviksins í dag en án árangurs. Klippu frá fundinum má sjá í spilaranum hér að neðan. Reykjavík Borgarstjórn Samfylkingin Mest lesið „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Lífið Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Lífið Barnastjarna bráðkvödd Bíó og sjónvarp Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Lífið Birti til þegar borgarstjóri fjarlægði sólgleraugun Lífið Dúnmjúk skinkuhorn með æðislegri fyllingu Matur Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Lífið Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lífið Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Tónlist Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Lífið samstarf Fleiri fréttir Birti til þegar borgarstjóri fjarlægði sólgleraugun Hvenær má byrja að spila jólalög? Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu „Þetta er það fallegasta sem einhver hefur sagt um mig“ Hvað þýðir „six-seven“? Smáforrit til að deila heimilisverkum: „Fæ þrjú stig fyrir að þurrka af á heimilinu“ Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Ljúffengar banana- og kakóbollakökur í nestisboxið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Barist upp á líf og dauða „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Langþráður draumur verður að veruleika Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Betra að vera blankur nemi í New York Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Staðfesta loks sambandið Sjá meira