KA-maðurinn Hallgrímur Mar Steingrímsson varð langefstur á listanum yfir sköpuð færi fyrir lið félaga í Bestu deild karla í fótbolta í sumar.
Opta-tölfræðiþjónustan heldur utan um tölfræði Bestu deildarinnar og tekur meðal annars saman hvaða leikmenn búa til skotfæri fyrir liðsfélagana.
Hallgrímur Mar bjó alls til 76 færi fyrir félaga sína í KA-liðinu en aðeins sex þeirra urðu þó að stoðsendingum. Það var því ekki Hallgrími að kenna að hann var ekki ofar á stoðsendingalistanum.
Hallgrímur var með nítján fleiri sköpuð færi en næsti maður sem var FH-ingurinn Kjartan Kári Halldórsson sem var sá sem gaf flestar stoðsendingar.
Kjartan Kári bjó til 57 færi eða einu færi fleira en Víkingurinn Gylfi Þór Sigurðsson (56) sem varð þriðji á listanum.
Fjórði var síðan Stjörnumaðurinn Benedikt V. Warén með 52 sköpuð færi og Víkingurinn Helgi Guðjónsson skapaði 48 færi. Aron Sigurðarson í KR og Tryggvi Hrafn Haraldsson í Val voru síðan jafnir í sjötta sæti með 47 sköpuð færi.
Kjartan Kári varð í efsta sæti á sama lista árið áður með 70 sköpuð færi eða fjórum sköpuðum færum á undan Gylfa Þór Sigurðssyni sem þá spilaði með Val.
Hallgrímur Mar var þá aðeins í fjórtánda sætinu með 41 skapað færi en hækkaði sig verulega á listanum í ár. Hallgrímur varð aftur á móti langefstur á þessum lista árið 2023 með 83 sköpuð færi en meira en þrjátíu sköpuðum færum á undan næsta manni.
Hann hefur því verið langefstur á þessum lista á tveimur af síðustu þremur tímabilum.