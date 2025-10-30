Enn sem komið er eru engin áform uppi um uppsagnir starfsmanna Norðuráls á Grundartanga, þrátt fyrir alvarlega bilun sem kom upp í verksmiðjunni í síðustu viku. Þá stendur ekki annað til en að verksmiðjan verði rekin á fullum afköstum þegar viðgerðum hefur verið lokið.
Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Haraldi Benediktssyni, bæjarstjóra Akraneskaupstaðar. Haraldur var meðal sveitarstjórnar- og þingmanna sem sátu fund með Gunnari Gunnlaugssyni, forstjóra Norðuráls, á þriðjudag.
Rætt var um bilunina á fundinum, aðdraganda hennar og mögulegar úrlausnir. Unnið er að pöntun á hlutum sem vantar til viðgerðar. Það myndi skýrast á næstu tveimur vikum hversu lengi framleiðsla myndi liggja niðri og hvaða áhrif bilunin myndi hafa á önnur verkefni.
„Þeir sögðust þurfa á starfsmönnunum að halda; heilmikið væri af verkefnum sem biðu, þar á meðal standsetning verksmiðjunnar á nýjan leik. Mikilvægt væri að halda í vant og þjálfað starfsfólk; það væri grundvöllurinn að farsælli gangsetningu verksmiðjunnar,“ hefur Morgunblaðið eftir Haraldi.
Haraldur segir fundarmenn hafa verið ánægða með svörin sem þeir fengu og að þeir hefðu góða tilfinningu gagnvart framhaldinu.