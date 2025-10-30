Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2025 12:00 Aaron Ramsey með hundinn Halo sem hefur verið týndur i langan tíma og er sárt saknað. @aaronramsey Velski knattspyrnumaðurinn Aaron Ramsey er staddur í fótboltaævintýri í Mexíkó en það hefur breyst í hálfgerðan fjölskylduharmleik eftir að þau lentu í því að týna hundinum sínum. Ramsey hafði áður auglýst eftir hundinum en ákvað að tvöfalda verðlaunaféið eftir að fyrra boð bar ekki árangur. Ramsey bauð fyrst 7500 pund eða 1,2 milljónir króna en hún hefur hækkað upphæðina í fimmtán þúsund pund eða 2,4 milljónir króna. Hundur Ramsey heitir Halo og er tíu ára gamall. Halo sást síðast í San Miguel de Allende. Hann var með GPS-mæliól en það var skilið eftir á gistiheimili. Eiginkona hans, Colleen, hefur síðan tjáð sig og sagt að leitin hafi ekki borið árangur, ekkert hafi heyrst eða frést af hundinum og þau hafi þurft að þola mikið af lygum og falsfréttum í kringum hvarf Halo. Aaron Ramsey er 34 ára miðjumaður og þekktastur fyrir tíma sinn hjá Arsenal frá 2008 til 2019. Hann fór þaðan til Juventus en hefur flakkað á milli liða síðustu ár og er nú hjá Pumas UNAM í Mexíkó. Ramsey hefur spilað 86 landsleiki fyrir Wales og skorað 21 mark. View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium) Fótbolti Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Enski boltinn Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Fótbolti Fleiri fréttir Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Bættu Evrópumet AC Milan liðsins með Gullit og Van Basten innanborðs Slot: Engin auka pressa við þetta tap Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Bað alla nema þjálfarann afsökunar Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Ísak Bergmann lagði upp gegn Bayern „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool „Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Viktor Bjarki skoraði og lagði upp í fyrsta byrjunarliðsleiknum Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Pedri gæti verið frá keppni til langs tíma Arteta fyrstur stjóranna á fætur Þorsteinn breytir engu á milli leikja Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Sjá meira