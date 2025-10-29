Innlent

Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Við­reisnar

Bjarki Sigurðsson skrifar
Alfreð Tulinius er stjórnarformaður Vélfags.
Starfsmenn Vélfags á Akureyri tóku yfir opinn fund Viðreisnar í gær. Kröfðu þeir þingmenn flokksins um svör vegna þvinganna sem fyrirtækið sætir. Stjórnarformaður segir mönnum hafa verið heitt í hamsi.

Í gærkvöldi voru þrír þingmenn Viðreisnar með opinn fund á Akureyri. Fulltrúar tæknifyrirtækisins Vélfags mættu á fundinn og um langt skeið snerist hann eingöngu um málefni félagsins, en það hefur sætt viðskiptaþvingunum vegna meintra tengsla eiganda félagsins við stjórnvöld í Rússlandi. Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags, segir erfitt að reka fyrirtækið í gegnum þetta.

„Það er starfsemi en hún er undir mjög þröngri stjórn Utanríkisráðuneytisins. Bæði hvað varðar samninga sem við megum gera og hvað við megum borga fyrir. Þannig í rauninni er fyrirtækið rekið nánast af ráðuneytinu eins og er,“ segir Alfreð. 

Eiríkur Björn Björgvinsson, Sigmar Guðmundsson og Ingvar Þóroddsson, þingmenn Viðreisnar, voru til svara á fundinum.Axel Þórhallsson

Segjast hafa svarað öllu

Forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ítrekað óskað eftir upplýsingum um hvernig þeir losni undan þvingunum en fengið fá svör.

„Það virðist eins og það hvíli svo mikil leynd yfir þessu að við sem rekum fyrirtækið fáum heldur engin svör. Við vitum ekki hvað vantar, við erum búin að senda öll gögn. Margsinnis. Það er búið að svara öllum fyrirspurnum,“ segir Alfreð. 

Starfsmönnum Vélfags var heitt í hamsi, þó svo að umræðurnar hafi verið afar málefnalegar að sögn þingmannanna sem ræddu við þá.Axel Þórhallsson

Hitafundur, en málefnalegur

Þeir hafi viljað vekja athygli á sinni stöðu, enda þingmennirnir í flokki utanríkisráðherra.

Varð einhver hiti þarna á fundinum?

„Já, við vorum frekar æstir. Við létum klárlega heyra í okkur,“ segir Alfreð. 

Vélfagsteymið sem sótti fundinn.Axel Þórhallsson

Mér var bent á að þið hefðuð tekið yfir fundinn, gerðist það?

„Já, við tókum yfir góðan tíma í byrjun. Ég hafði hugsað mér að taka allan fundinn en af tillitsemi við aðra fundargesti reyndum við að hemja okkur aðeins.“

Gott spjall við Vélfagsmenn

Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi, var á fundinum og segir í samtali við fréttastofu spjallið við Vélfagsmenn hafa verið gott. Þingmennirnir taki þetta til sín og skoði málið nánar, en bendir á að málið komi ekki til með að fara í gegnum þingið, heldur verður það innan ráðuneytisins. 

Séu stjórnvöld að brjóta lög verði það að fara í gegnum dómstóla, en félagið hefur höfðað mál gegn íslenska ríkinu.

