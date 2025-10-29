Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Lovísa Arnardóttir skrifar 29. október 2025 10:32 Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir borgarskilgreiningu veita Akureyri viðurkenningu að þau sinni mikilvægum verkefnum fyrir landshlutann og landsbyggðina alla. Aðsend Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, sem verður kannski bráðum borgarstjóri, segir það skipta máli fyrir þá þjónustu sem er veitt á Akureyri og hvaða verkefni Akureyri fer með fyrir sitt nágrenni að bærinn verði borg. Verkefnin verði að vera vel skilgreind og það viðurkennt að Akureyri fari með þessi verkefni. Ef byggð eigi að vera á öllu landinu verði að tryggja öflugt atvinnulíf og þetta sé eitt skref að því. Sem dæmi sé á Akureyri rekið sérgreinasjúkrahús og alþjóðlegur flugvöllur og Ásthildur telur að það væri gott að renna styrkari stoðum undir þessa þætti til að efla búsetu og fjölga íbúum. „Að geta þjónustað landsbyggðina, Norðurland og austurhluta landsins, enn betur en við gerum í dag," segir Ásthildur sem ræddi þessa skilgreiningarbreytingu í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Með því að breytast í borg myndu þau sjá fram á að sjúkrahúsið yrði enn öflugra, námsleiðum myndi fjölga við háskólann og þær stofnanir sem eru á svæðinu yrðu enn öflugri. Sveitarfélagið myndi með þessari skilgreiningarbreytingu fá meira fjármagn frá ríkinu til að sinna þessari þjónustu. Það eigi enn eftir að skilgreina það nákvæmlega í aðgerðaáætlun en þetta sé hugmyndin með nýrri borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi á miðvikudag í síðustu viku. Það skipti mestu máli að efla þær stofnanir sem eru á svæðinu og þær séu ekki allar á höfuðborgarsvæðinu. Það skipti máli svo það haldi áfram að vera byggð á öllu landinu. „Ég held það skipti máli fyrir alla landsbyggðina að við séum með öflugan kjarna annars staðar en á sunnanverðu landinu.“ Ásthildur segir öflugt atvinnulíf leiða til öflugs íþrótta- og menningarlífs. Vísir/Viktor Freyr Ekki bara hægt að ákveða að Akureyri verði borg Ásthildur segir þetta ekki svo einfalt að hægt sé að ákveða þetta. Þetta þurfi að fara í gegnum alþingi og sveitarstjórn og þá sé hægt að fara áfram með verkefnið og ákveða hverju nákvæmlega eigi að breyta, eins og hvort það eigi að vinna að því að millilandaflug sé ekki bara frá október og þar til í maí heldur árið um kring þannig hægt sé að treysta á það. Ásthildur segir öfluga atvinnuuppbyggingu og atvinnulíf á Akureyri og á svæðunum í kring. Þar sé til dæmis krafa um reglulegt millilandaflug og öflugt háskólasjúkrahús. Ásthildur á ekki von á því að stjórnkerfið á Akureyri taki miklum breytingum við slíka breytingu en það þurfi að gera breytingu á lögum og samþykktum verði af þessu svo að hægt verði að kalla Akureyri borg. Ásthildur segir Akureyringa ekki ætla með þessari breytingu að gera tilkall til höfuðborgartitilsins. „Við gerum það ekki. Þó að við séum stundum með dólg þá erum við ekki með svona mikinn dólg. Við erum kurteist fólk hér í Eyjafirði.“ Ásthildur segir taka tíma að framkvæma þessa breytingu. Það þurfi að vanda til verka við bæði aðgerðaáætlun fyrir Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið. Borgarstefnan geri ráð fyrir að farið sé þá leið á báðum svæðum. „Þetta snýst aðallega um verkefnin og hvernig við sinnum þeim.“ Segir hún og að borgartitill skipti ekki eins miklu máli og að þessi skilgreining á verkefnum fari fram. Búin að ákveða að landið eigi allt að vera í byggð Hún segir þetta hafa verið gert í nágrannalöndum okkar. Í Finnlandi hafi til dæmis verið gerð slík stefna og aðgerðaáætlun fyrir sex stærstu borgirnar. Ásthildur segir öflugt atvinnulíf grunnskilyrði þess að hægt sé að tryggja góða þjónustu í samfélaginu. Án þess verði ekki öflugt íþrótta- eða menningarlíf. Ásthildur segir nauðsynlegt að tryggja reglulegt millilandaflug allan ársins hring. Vísir/Tryggvi „Tuttugu þúsund íbúar er ágætis tala,“ segir Ásthildur og að þetta snúist um að verkefnin séu skýr og það sé viðurkennt að Akureyri fari með ákveðin verkefni sem séu nauðsynleg til að tryggja öflugt atvinnulíf. „Ef landið á allt að vera í byggð og við ætlum að vera með hátt þjónustustig eins og ég held að sé vilji þeirra sem stjórna landinu hverju sinni, og okkar allra, þá er mikilvægt að það sé sagt og sett niður á blað til hvers ætlumst við af ákveðnum stöðum á landinu,“ segir hún og að það verði framfaraskref. Efasemdarmenn hvetur hún til að kynna sér málið betur. Reykjavík Akureyri Akureyrarflugvöllur Alþingi Stjórnsýsla Rekstur hins opinbera Sjúkrahúsið á Akureyri Bítið