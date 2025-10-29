Cecilie tekur við af Auði Atli Ísleifsson skrifar 29. október 2025 09:54 Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede. Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede hefur verið ráðin nýr forstöðumaður Myndlistarmiðstöðvar til fimm ára frá 1. desember 2025. Í tilkynningu á vef Myndlistarstöðvar segir að Cecilie taki við starfinu af Auði Jörundsdóttur sem hafi stýrt Myndlistarmiðstöð frá 2019. „Cecilie hefur starfað sem verkefnastjóri safneignar og rannsókna hjá Gerðarsafni síðan 2020 og hjá Náttúrufræðistofu Kópavogs frá 2023. Hún vann áður sem fag- og verkefnastjóri hjá rekstrarfélagi Sarps. Tvö rannsóknar-, útgáfu- og sýningaverkefni hennar hjá Gerðarsafni eru nú á lokastigi og lýkur með sýningum sem verða opnaðar á næsta ári.Cecilie leiddi heildarendurskipulagningu gagnasafns Gerðarsafns sem ráðgjafi 2020-2022 og hefur stýrt margvíslegum verkefnum á safna- og listasviðinu undanfarin ár.Cecilie er menntaður listfræðingur frá Háskóla Íslands auk þess að vera með tvær meistaragráður í verkefnastjórnun og menningarfræði frá sama skóla. Hún hefur einnig lokið diplómanámi í opinberri stjórnsýslu frá HÍ,“ segir í tilkynningunni. Vistaskipti Myndlist Menning Mest lesið Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Tónlist Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Lífið Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu Lífið Sjóðheitt fyrir snjóstorm Tíska og hönnun Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Lífið Bragðgott quesadilla á einni plötu Matur Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Lífið Cecilie tekur við af Auði Menning Hvað þýðir „six-seven“? Lífið Meðalmennskan plagar Brján Gagnrýni Fleiri fréttir Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Fögnuðu Heimsins besta degi í helvíti Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Heiður að fá að segja sögu kvennanna sem ruddu brautina „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Sveppi, Ari Eldjárn og Valdimar minnast Róberts Arnar á tónleikum Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Norræni skálinn á heimssýningunni í Osaka hlaut gullverðlaun Fólk vilji ekki bara sjá þetta á Instagram Með Banksy í stofunni heima Afgangsgler fær nýtt líf á sýningu í HAKK gallerý Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Innblástur frá handanheiminum Kynorkan alltumlykjandi hjá óléttu óperusöngkonunni Sjá meira