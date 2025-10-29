Innlent

Skjálfti 3,2 að stærð í Mýr­dals­jökli

Atli Ísleifsson skrifar
Skjálftinn varð klukkan 00:41 í nótt.
Skjálftinn varð klukkan 00:41 í nótt.

Skjálfti 3,2 að stærð varð í Mýrdalsjökli klukkan 00:41 í nótt. 

Á vef Veðurstofunnar segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu ekki óalgengir í Mýrdalsjökli.

Síðast var hrina í jöklinum 20. október síðastliðinn þar sem stærsti skjálfti mældist 4,2 að stærð. Um var að ræða öflugasta skjálftann í jöklinum frá árinu 2023.

Fáeinir eftirskjálftar hafa mælst.

