Skjálfti 3,2 að stærð varð í Mýrdalsjökli klukkan 00:41 í nótt.
Á vef Veðurstofunnar segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu ekki óalgengir í Mýrdalsjökli.
Síðast var hrina í jöklinum 20. október síðastliðinn þar sem stærsti skjálfti mældist 4,2 að stærð. Um var að ræða öflugasta skjálftann í jöklinum frá árinu 2023.
Fáeinir eftirskjálftar hafa mælst.
Nokkuð öflug skjálftahrina hófst í Mýrdalsjökli um klukkan 10:30 í dag og mældust nokkrir skjálftar yfir þremur að stærð. Sá stærsti, sem var 4,4 að stærð, var öflugasti skjálfti á svæðinu frá því í maí 2023 þegar skjálfti að stærð 4,8 mældist þar.
Um klukkan hálf ellefu hófst kröftug hrina jarðskjálfa í Mýrdalsjökli. Nokkrir skjálftar mældust yfir þremur að stærð og þeim hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar.