Stærsti fellibylur í sögu Jamaíka

Hamfaraveður var í Jamaíka. AP

Þök flugu af byggingum, tré fuku og grjót hrundi á vegi þegar fellibylurinn Melissa gekk á land á Jamaíku í dag. Bylurinn er talinn vera stærsti fellibylur sem hefur náð til Jamaíka frá því að mælingar hófust árið 1851.

Fellibylurinn, sem var í styrkleikaflokki fimm, náði landi á suðvesturhluta Jamaíku og fór þvert yfir eyjuna. Að minnsta kosti sjö eru taldir látnir vegna fellibylsins, þrír á Jamaíku, tveir í Haítí og einn í Dóminíska lýðveldinu.

Að minnsta kosti þrjár fjölskyldur eru fastar á heimilum sínum og ekki er hægt að bjarga þeim þaðan vegna veðursins. Fjögur sjúkrahús urðu fyrir skemmdum, þar af er einn þeirra án rafmagns og þurfti að flytja 75 sjúklinga á annað sjúkrahús. Þá þurftu um fimmtán þúsund manns að leita í neyðarskýli til að skýla sér fyrir Melissu. Íbúum var ráðlagt að halda sig innandyra og jafnvel nota hjálma eða dýnur til að verja sig.

AP

Þegar Melissa náði til eyjunnar var vindhraðinn 295 kílómetrar á klukkustund, eða rúmir áttatíu metrar á sekúndu, en búist var við hviðum upp á 321 kílómetra á klukkustund, 89 m/s, fyrir miðju bylsins. Það hægðist aðeins á þegar hann fór yfir landið, eða niður í 270 kílómetra á klukkustund. Varað var við snörpum vindi, skyndiflóðum og sjávarflóði í kjölfar fellibylsins og íbúar hvattir til að halda sig innandyra. Vatnið náðu yfir bíla á götum eyjunnar.

EPA

Að minnsta kosti þriðjungur íbúa Jamaíku var án rafmagns og flæddi yfir vegi eyjunnar. Íbúi á eyjunni sagði í samtali við breska ríkisútvarpið að fjöldi þaka hefðu fokið af byggingum. Þök og girðingar fuku í vindinum.

EPA

Miðjan náði yfir eyjuna rúmlega hálf tíu á íslenskum tíma en stefna hans er nú á Kúbu. Þrátt fyrir það er enn afar hvasst og mikill vindur á eyjunni. Gert er ráð fyrir að Melissa nái landi á Kúbu á miðvikudagsmorgun en fjöldi fólks hefur yfirgefið heimili sín vegna þess.

Búast við hamförum vegna Melissu

Fellibylurinn Melissa náði í morgun landi á Jamaíka í Karíbahafinu og er óttast að hann muni valda gífurlegum usla og tjóni þar. Melissa er fimmta stigs fellibylur og sá öflugasti sem skráður hefur verið ná landi á eyríkinu fátæka og er búist við því að auga óveðursins fari þvert yfir eyjuna í dag.