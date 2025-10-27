Misvægi atkvæða bitnar mest á Kraganum Smári Jökull Jónsson skrifar 27. október 2025 22:02 Ólafur Þ. Harðarson er formaður starfshóps sem búið er að fela að undirbúa frumvarp til breytinga á kosningalögum. Vísir/Ívar Fannar Prófessor í stjórnmálafræði og formaður starfshóps sem vinnur að breytingu á kosningalögum segir misvægi atkvæða langmest hér á landi miðað við nágrannalönd. Hann segir áhyggjur landsbyggðarinnar eðlilegar. Dómsmálaráðherra hefur stofnað starfshóp sem koma á með tillögur til breytinga á kosningalögum. Í tilkynningu stjórnarráðsins er haft eftir ráðherra að markmiðið sé að tryggja að atkvæði allra landsmanna vegi sem jafnast en það er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Ólafur Þ. Harðarson prófessor í stjórnmálafræði við HÍ er formaður starfshópsins og hann segir kosningafyrirkomulagið hér á landi ósanngjarnt varðandi misvægi atkvæði eftir búsetu. Þróunin annars staðar sé að minnka misvægi atkvæða. „Í flestum nágrannalöndunum er lítið eða ekkert misvægi eftir búsetu, það er svolítið í Noregi en í nágrannalöndum er það langmest hér. Alþjóðlegar stofnanir hafa gert athugasemdir við misvægið hér hvað það er mikið,“ sagði Ólafur í viðtali í kvöldfréttum Sýnar. „Ein af þessum stofnunum er Fenyjarnefndin sem telur kannski eðlilegt að misvægið geti verið 10%, jafnvel 15% í undantekningatilfellum. Misvægið hjá okkur getur verið 100%.“ Kraginn fengi þingmenn frá landsbyggðinni Ef litið er til skiptingu þingmanna eftir kjördæmum þá sést að í landsbyggðarkjördæmunum þremur eru nú samtals 27 þingmenn, tíu í Norðausturkjördæmi, sjö í Norðvestur- og tíu í Suðurkjördæmi. Í kjördæmunum á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurkjördæmunum tveimur og Kraganum eru þingmenn samtals 36. Mun fleiri kjósendur eru á bak við hvern þingmann á Suðvesturhorninu en landsbyggðinni. Þingmönnum myndi fjölga í Suðvesturkjördæmi á kostnað Norðvestur- og Norðausturkjördæmanna.Grafík/Hjalti Ef fjöldi þingmanna í hverju kjördæmi væri í hlutfalli við íbúa breyttist staðan mjög. Í Kraganum myndi þeim fjölga um fimm en fækka í bæði Norðausturkjördæmi og Norðvesturkjördæmi. Rétt er þó að taka fram að samkvæmt stjórnarskrá geta þingmenn hvers kjördæmis aldrei verið færri en sex. „Kjósendur af landsbyggðinni íhaldssamari heldur en kjósendur á höfuðborgarsvæðinu“ Ólafi finnst þetta vera mannréttindamál og segir óeðlilegt að sumir kjósendur í landinu hafi eitt atkvæði og aðrir tvö. Hann segir áhyggjur landsbyggðar af nýju fyrirkomulagi eðlilegar en að ef menn vilji efla landsbyggðirnar sé best að vera með sérstakar áætlanir um það í gegnum löggjöf. „Hins vegar held ég að renslan sýni nú ekki að of margir þingmenn af landsbyggðinni hafi dugað mjög vel til að tryggja hagsmuni landsbyggðarinnar, þannig að ég er ekki svo viss um að það muni neitt breytast. Það eru heildarhagmsunir landsins að hagsmuna landsbyggðarinnar sé gætt og til þess þurfa þeir ekki að hafa yfirvigt á þinginu.“ Að hans mati myndi jöfnun atkvæða myndi hafa lítil eða engin áhrif á heildarfjölda þingmanna flokkanna. Hins vegar hafi misvægi atkvæða birst í að innan allra flokka séu of margir þingmenn af landsbyggðinni og sjónarmið íbúa landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins séu ekki alltaf þau sömu. Það hafi sést í íslensku kosningarannsókninni og það séu mál sem komi byggðaskiptingu ekki við. „Til að mynda eru kjósendur af landsbyggðinni íhaldssamari heldur en kjósendur á höfuðborgarsvæðinu og það er auðvitað engin ástæða til að íhaldssamir kjósendur hafi meiri áhrif en fjöldi þeirra gefi til kynna.“ Stendur ekki til að leggja til breytingar á stjórnarskrá Auk markmiðsins að auka jafnræði í atkvæðavægi mun starfshópurinn skoða þingsætadreifingu sem og leiðir til að fækka atkvæðum sem falla niður dauð í kosningum. Bæði í kosningum 2013 og í desember síðastliðnum fór fjöldi dauðra atkvæða yfir 10%. „Þetta stafar af því að það er 5% þröskuldur og það stendur ekki til að breyta honum,“ sagði Ólafur en þröskuldurinn sem hann nefnir er sá að flokkar þurfa 5% atkvæða á landsvísu til að eiga rétt á jöfnunarþingmanni. Flokkar geta þó fengið kjördæmakjörinn þingmann þó fylgi á landsvísu nái ekki 5%. Stjórnarskrárbreytingar þarf til að breyta 5% viðmiðum en Ólafur segir að starfshópurinn muni skoða hvaða leiðir séu færar í þessum efnum með breytingu á kosningalögum. Telur alla sammála um að breyta „Svo er eitt atriði í viðbót sem við þurfum að leiðrétta í þessari vinnu og það er það að þingmannafjöldi flokkanna sé í réttu samræmi við atkvæðafjölda í landinu og ég held að allir séu sammála um að breyta þessu.“ Engin skekkja var hvað varðar fjölda þingmanna í síðustu kosningum en í fernum kosningum þar á undan fékk flokkur einum manni fleira heldur en hann hefði átt að fá ef skipt hefði verið eftir atkvæðahlutfölum. „Þessu er tiltölulega einfalt að breyta í kosningalögunum,“ segir Ólafur að lokum. Kjördæmaskipan Stjórnarskrá Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Mest lesið Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Innlent Skreppiferðir í Jysk meðal þess sem ráðgjafi rukkaði fyrir Innlent Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Innlent Ófremdarástandi lýst: Þrír stjórar í leyfi, einelti og hrun í starfsánægju Innlent Hafa fundið Cessna-vélina Erlent Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Innlent Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Erlent Mildari spá í kortunum Veður Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Innlent Bíða í allt að þrjá tíma: „Ætli það sé ekki bara helvítis veðurspáin“ Innlent Fleiri fréttir Misvægi atkvæða bitnar mest á Kraganum Heitavatnslaust á Suðurnesjum og rafmagnslaust víða um land Skreppiferðir í Jysk meðal þess sem ráðgjafi rukkaði fyrir „Ég tel ekki tilefni til að íhuga stöðu mína“ Áhyggjur af lánaframboði og ógnarlangar biðraðir Vara við ferðum á Fagradalsfjall þar sem aðstæður geti orðið hættulegar Kristmundur verður lögreglustjóri á Austurlandi „Vonandi klárast þetta á morgun“ Sá látni var á rjúpnaveiðum þegar hann varð fyrir voðaskotinu Kvartanir mannsins um ómannúðlega meðferð áður til skoðunar hjá NEL Ungi ökumaðurinn á Ísafirði úr lífshættu Nefnd SÞ gegn pyndingum skráir erindi hælisleitenda sem vísað var frá Íslandi Ófremdarástandi lýst: Þrír stjórar í leyfi, einelti og hrun í starfsánægju Bíða í allt að þrjá tíma: „Ætli það sé ekki bara helvítis veðurspáin“ Alger óvissa í lánamálum og margra tíma bið eftir dekkjaskiptum Kláfur á Ísafirði fari í opinbera kynningu Hófu ekki rannsókn á heimilisofbeldi fyrir misskilning Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Komu innlyksa mæðginum til bjargar í Landmannalaugum Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Garðheimar ljósið í myrkrinu við meinta gímaldsgötu Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Brennu–Njáls saga vekur alltaf lukku í Hvolsskóla Bresk freigáta í Akureyrarhöfn Beittur piparúða í fangaklefa, hótað með rafbyssu og sveltur Beittur piparúða, hótað með rafbyssu og sveltur í fangaklefa Sendiferðabíll í ljósum logum á Reykjanesbraut Íris segist ekki sækjast eftir sæti í Hafnarfirði Ástarbréf eru velkomin á héraðsskjalasöfn landsins Sjá meira