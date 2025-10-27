Karlmaður á sextugsaldri sem lést nærri Apavatni á föstudag var á rjúpnaveiðum við annan mann þegar hann varð fyrir voðaskoti. Enn er unnið að því að safna gögnum af vettvangi á meðan veður leyfir.
Óðinn Másson, 52 ára gamall Mosfellingur, lést eftir að hann varð fyrir voðaskoti úr haglabyssu á föstudagskvöld. Slysið átti sér stað nærri Apavatni í Bláskógabyggð.
Að sögn Jóns Gunnars Þórhallssonar, yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Suðurlandi, var Óðinn á rjúpnaveiðum við annan mann þegar slysið varð. Mbl.is sagði fyrst frá því fyrr í dag.
Jón Gunnar segist ekki geta tjáð sig frekar um rannsóknina sem standi enn yfir né stöðu veiðifélagans. Vettvangsrannsókn hafi haldið áfram í dag og reynt hafi verið að tryggja það sem hægt væri að tryggja þar á meðan veður leyfir. Gul viðvörun vegna töluverðrar snjókomu tekur gildi á Suðurlandi annað kvöld.