Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Serrano & LifeTrack 29. október 2025 10:01 Ingi Torfi Sverrisson, annar stofnanda LifeTrack og Emil Helgi Lárusson, eigandi Serrano. Serrano og LifeTrack eru komin í spennandi samstarf. Serrano og LifeTrack hafa tekið höndum saman um að bjóða upp á nýja hollustu á ferðinni. LifeTrack-teymið hefur hannað tvo nýja rétti fyrir matseðil Serrano sem sniðnir eru að mismunandi þörfum fólks. Annar rétturinn er léttur og næringarríkur burrito, ætlaður fólki sem vill grípa sér fljótlegan en hollan málsverð. Hinn er orkuríkur og hannaður með þarfir íþróttafólks í huga, sem vill tryggja sér góða næringu fyrir æfingar eða keppnir. Hollari valkostir í skyndibitaflóru LifeTrack hefur á stuttum tíma orðið eitt vinsælasta heilsuapp landsins og hjálpar notendum að fylgjast með mataræði, styrk og frammistöðu í íþróttum. Í appinu má einnig finna hugleiðslur, jógaæfingar og heimaæfingar sem styðja við heildræna heilsu. Með samstarfinu við Serrano vilja stofnendur LifeTrack stuðla að auknu framboði hollra valkosta í íslenskri skyndibitamenningu. „Við leitum stöðugt leiða til þess að auðvelda fólki aðgengi að hollum mat og einfalda notendum okkar lífið. Serrano er frábær kostur fyrir fólk á ferðinni sem vill velja hollan kost sem og fyrir íþróttafólk undir miklu æfingaálagi. Við bindum miklar vonir við samstarf við Serrano," segir Ingi Torfi Sverrisson, annar stofnanda LifeTrack. Vottun og afsláttur fyrir notendur Samhliða nýju réttunum hefur Serrano hlotið svokallaða LifeTrack vottun og allir réttir staðarins eru nú aðgengilegir í appinu. Virkir notendur LifeTrack njóta einnig afsláttarkjara hjá Serrano í gegnum vildarkerfi forritsins. „Það er gaman að vinna með fersku og drífandi fyrirtæki eins og LifeTrack. Við höfum í gegnum tíðina lagt mikla vinnu í það að vera með gott aðgengi að næringarupplýsingum á okkar réttum og því er þetta samstarf algjörlega borðleggjandi," segir Emil Helgi Lárusson, eigandi Serrano. App sem byggir á fagþekkingu LifeTrack-smáforritið var þróað í samstarfi við lækni, næringar- og íþróttafræðinga og hefur það markmið að hjálpa notendum að borða og hreyfa sig á meðvitaðri hátt. Appið er fáanlegt í Apple Store og Google Play undir heitinu LifeTrack Iceland. Samstarf Serrano og LifeTrack er dæmi um hvernig tækni og matur geta sameinast í þágu heilsunnar og gert hollustu aðgengilegri fyrir alla.