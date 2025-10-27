Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Kjartan Kjartansson skrifar 27. október 2025 08:53 Verkamenn byrgja fyrir glugga í Kingston á Jamaíka fyrir komu fellibylsins Melissu. AP/Matias Delacroix Fjórða stigs fellibylurinn Melissa sem stefnir nú á Jamaíka gæti styrkst enn frekar áður en hann gengur á land þar. Hann yrði þá öflugasti fellibylur sem dunið hefur á eyjunni í fleiri áratugi. Fjórir eru þegar látnir af völdum Melissu á eyjunni Hispaníólu, þrír á Haítí og einn í Dóminíska lýðveldinu. Eins til viðbótar er saknað í síðarnefnda ríkinu. Varað er við allt að 76 sentímetra úrkomu og lífshættulegum sjávarflóðum þegar Melissa nálgast Jamaíka og gengur þar á land. Auga bylsins á að fara yfir eyjuna á morgun og þaðan yfir suðaustanverða Kúbu og til Bahamaeyja á miðvikudag. Vindhraðinn gæti náð meira en 250 kílómetrum á klukkustund, rúmum 69 metrum á sekúndu, ef spár um að Melissa nái fimmta stigi fellibylja í dag ganga eftir. Yfirmaður veðurstofu Jamaíka varar við því að björgunarstarf eftir að bylurinn gengur yfir eigi eftir að ganga hægt fyrir sig vegna aurskriða, flóða og teptra vega. Melissa yrði fyrsti fjórða stigs fellibylur sem lendir á Jamaíka á seinni árum. Síðasti stóri fellibylur sem gekk þar á land var Gilbert sem var af þriðja stigi þegar hann olli usla árið 1988. Jamaíka Mest lesið Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Innlent Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Innlent Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Erlent Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Innlent Komu innlyksa mæðginum til bjargar í Landmannalaugum Innlent Garðheimar ljósið í myrkrinu við meinta gímaldsgötu Innlent Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Erlent Leit að flugvélinni horfnu engan árangur borið Erlent Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Innlent Beittur piparúða í fangaklefa, hótað með rafbyssu og sveltur Innlent Fleiri fréttir Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Friður forsenda þess að erlent lið verði sent til Gasa Milei vann stórsigur í Argentínu Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Leit að flugvélinni horfnu engan árangur borið Ráðist að fjölmiðlafólki með ofbeldi og fúkyrðum Hundruðum gert að rýma vegna grjóthruns í Ósló Newsom íhugar forsetaframboð Allt undir hjá forsetanum hárprúða Óttast blóðbað við fall síðasta vígis stjórnarhersins í Darfur Bankaerfingi greiðir laun hermanna meðan ríkisstofnanir eru lokaðar Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Tveir handteknir vegna Louvre ránsins Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Ýjar að annarri atrennu að forsetaembættinu Vinstrikonan umdeilda vann sannfærandi sigur á Írlandi Fyrrverandi drottning Taílands er látin Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Fundu verksmiðju fyrir ólögleg þyngdarstjórnunarlyf Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Slepptu kynferðisbrotamanni fyrir mistök Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Vinstrikona gegn ESB og NATO líklegur næsti forseti Írlands Ætlar að flýta hernaðaruppbyggingu í Japan Musk kallar ráðherra heimskan og homma Sjá meira