Lögmaður manns, sem beittur var piparúða í gegnum lúgu á fangaklefa á Akureyri, segir skjólstæðing sinn hafa verið sveltan í haldi og hótað með rafbyssu á meðan hann var frelsissviptur. Hann lítur málið alvarlegum augum. Lögreglumönnunum sé þó ekki um að kenna. Rætt er við lögmanninn í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Þrjátíu ár eru síðan snjóflóð féll á Flateyri með þeim afleiðingum að tuttugu manns létu lífið. Hinna látnu var minnst víða um land í dag. Bæjarstjóri segir stundir sem þessar mikilvægar fyrir íbúa.
Ítrekað er ráðist að fjölmiðlafólki í Serbíu með ofbeldi. Ritstjóri á nær einu frjálsu sjónvarpsfréttastöð landsins biðlar til Evrópuríkja um að fordæma aðför ráðamanna að fjölmiðlafrelsi. Forseti Serbíu freisti þess að ná stjórn á miðlinum.
Við kíkjum á Hvolsvöll en Brennu-Njálssaga er í miklu uppáhaldi hjá nemendum Hvolsskóla, enda öllum tíundu bekkingum skylt að lesa söguna. Að auki er haldinn sérstakur Njálu-dagur, með upplestri og söng.
