Leiðtogar uppreisnarsveita Rapid Support Forces (RSF) í Súdan segjast hafa handsamað höfuðstöðvar stjórnarhersins í borginni el-Fasher. RSF-liðar hafa setið um borgina um langt skeið en hún er sú stærsta í Darfur-héraði sem stjórnin heldur enn. Óttast er að blóðbað muni fylgja á hæla falls borgarinnar, þar sem að minnsta kosti 250 þúsund manns eru talin búa.
Í yfirlýsingu segir að RSF hafi handsamað mikið magn hergagna og farartækja í borginni en fall herstöðvarinnar hefur verið staðfest með myndefni sem birt hefur verið á netinu. Um mikið högg fyrir stjórnarher Súdan er að ræða.
Stjórnarherinn heldur enn hlutum borgarinnar en talið er að þeir muni falla tiltölulega fljótt í hendur RSF, samkvæmt frétt BBC.
Al Jazeera segir að í síðustu viku hafi leiðtogar RSF sagt að óbreyttum borgurum og hermönnum sem gæfust upp yrði hleypt í gegnum umsáturslínur þeirra. Þeir sem flúðu tilkynntu þó í kjölfarið rán, kynferðisofbeldi og morð.
Svipaðar fregnir hafa margsinnis borist frá Súdan. Báðar fylkingar hafa verið sakaðar um stríðsglæpi en spjótin hafa oftar en ekki beinst að RSF.
Sameinuðu þjóðirnar hafa sakað RSF-liða um margvíslega glæpi gegn mannkyninu vegna umsátursins sem staðið hefur yfir í um eitt og hálft ár. Meðal annars hafa vígamennirnir grafið skurði kringum borgina, til að gera fólki erfiðara að flýja þaðan.
Varað var við því að þúsundir áttu á hættu að deyja úr hungri vegna umsátursins.
Stríðsástand hefur lengi ríkt í Súdan. Abdel Fattah al-Burhan, leiðtogi hers Súdan, og Mohamed Hamdan Dagalo, leiðtogi RSF, tóku höndum saman árið 2021 og frömdu valdarán í Súdan. Árið 2023 stóð svo til að innleiða RSF í herinn en Dagalo var mótfallinn því og hófust átök þeirra á milli í kjölfarið.
RSF var lengi með yfirhöndina í átökunum en stjórnarherinn sótti svo verulega á í fyrra og í upphafi þessa árs. Herinn rak vígamenn RSF frá Khartoum, höfuðborg Súdan í mars.
RSF hefur notið stuðnings annarra ríkja eins og Rússlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Ráðamenn þar hafa verið sakaðir um að styðja RSF á laun um árabil og flytja mikið magn vopn til uppreisnarmannanna, sem er bannað samkvæmt ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.
Átökin hafa komið verulega niður á almenningi í Súdan og hafa þau verið mjög grimmileg. Milljónir hafa lengi staðið frammi fyrir hungursneyð vegna átakanna. Báðar fylkingar hafa verið sakaðar um stríðsglæpi og kynferðisofbeldi er mjög umfangsmikið.
Að minnsta kosti fjórtán milljónir manna hafa þurft að flýja heimili sín vegna átakanna og hafa að minnsta kosti 150 þúsund fallið vegna þeirra. Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt að tugir milljóna þurfi aðstoð.
Súdan skiptist nú að miklu leyti í þrjá hluta. Stjórnarherinn ræður ríkjum í suðausturhlutanum og norður með Nílá. RSF stjórnar svo suðvesturhlutanum og landamærum Súdan og Líbíu í norðvestri. Aðrir hlutar landsins eru að mestu eyðimörk eins og sjá má á kortinu hér að neðan, sem gert var af greinandanum Thomas van Linge.
Sudan 🇸🇩 MAP UPDATE: the situation in Sudan as of 01/10/2025.-This past month the SAF achieved some critical victories in northern Kordofan, seizing control of Bara and pushing the RSF further away from the city of El Obeid. But the RSF assault on El Fasher has only intensified pic.twitter.com/DP8t9BQTMH— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2025
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur á undanförnum vikum talað um að hann vilji binda enda á stríðið í Súdan. Hann virðist þó ekki hafa beitt sér í þeim tilgangi enn sem komið er.Súdanskur uppreisnarleiðtogi sakfelldur fyrir stríðsglæpi
