Sorg á Flateyri og rússnesk kjarnorkueldflaug

Bjarki Sigurðsson skrifar

26. október 2025 11:45

Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12.

Minningarstund fer fram í Flateyrarkirkju í dag en þrjátíu ár eru liðin frá því að tuttugu manns létust þar í snjóflóði. Sóknarprestur segir það gefa samfélaginu mikið að finna samhug þjóðarinnar, sorg sé í lofti í bænum í dag.

Ráðamenn í Rússlandi segjast hafa lokið tilraunum með kjarnorkuknúna eldflaug sem getur einnig borið kjarnorkuvopn. Stýriflaugin á að hafa verið á loft í fimmtán klukkustundir og flogið um fjórtán þúsund kílómetra.

Kynferðisbrotamaður sem sleppt var úr fangelsi í Bretlandi fyrir mistök fyrr í vikunni, var handtekinn í Lundúnum í morgun. Lögreglan í Lundúnum segir að maðurinn hafi fundist vegna ábendinga frá almenningi en málið hefur vakið mikla furðu og reiði á undanförnum dögum.

Mikilvægt er að varðveita einkaskjöl fólks sem er látið, skjöl félaga og samtaka og skjöl fyrirtækja. Þetta segir yfirskjalavörður Héraðsskjalasafns Árnesing en safnið fær mikið af skjölum til varðveislu en það tekur við pappírsskjölum, ljósmyndum, hljóðupptökum og myndböndum eins og úr dánarbúum.

Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Hádegisfréttir Bylgjunnar