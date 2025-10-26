Bandaríska varnarmálaráðuneytið þáði 130 milljarða dala peningagjöf frá kauphéðni til þess að greiða laun hermanna meðan ríkisstofnanir Bandaríkjanna liggja í lamasessi vegna þráteflis á þinginu. Lítið hefur farið fyrir auðjöfrinum, sem nefnist Timothy Mellon, en hann er erfingi eins elsta fjármálaveldis Bandaríkjanna.
Rekstur alríkis Bandaríkjanna var stöðvaður um síðustu mánaðamót þar sem þingmenn hafa ekki getað samþykkt ný fjárlög.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði „föðurlandsvin“ hafa boðist til að koma til aðstoðar vegna stöðvunarinnar. Hver sá vinur er hefur þó ekki komið í ljós, fyrr en nú.
Velunnari hersins reyndist vera Timothy Mellon, milljarðamæringur og einn fjársterkasti stuðningsmaður Trumps, samkvæmt heimildum New York Times, en styrkurinn var gefinn í nafnleynd.
„Hann vill ekkert umtal,“ hafði Trump sagt á föstudag þegar blaðamenn ræddu við hann í vikunni um peningagjöfina.
„Hann vill helst ekki að nafn sitt sé nefnt, sem er nokkuð óvenjulegt í þeim heimi sem ég kem úr og í stjórnmálum. Maður vill að nafn manns sé nefnt.“
Hvíta húsið neitaði að tjá sig um málið og New York Times kveðst ekki hafa náð í Mellon.
Mellon er erfingi gríðarmikilla auðæfa þar sem langafi hans, Thomas Mellon, stofnaði Mellon Bank árið 1870 sem nú heitir Mellon Financial Corporation. Í fyrra lagði hann 50 milljónir dala (6,1 ma.kr.) í kosningasjóði til stuðnings Donald Trump. Afi hans, Andrew Merton, var fjármálaráðherra Bandaríkjanna.
Mellon hefur afar nýlega orðið að virkum stuðningsmanni Repúblikanaflokksins.
Auðjöfurinn þykir fremur hlédrægur þrátt fyrir að verja miklu fé í að styðja stjórmálasamtök. Hann var einn helsti stuðningsmaður Roberts F. Kennedy heilbrigðisráðherra þegar hann var í kosningabaráttu til forseta.
Varnarmálaráðuneytið ítrekar í svari til NYT að það hafi þegið fjárhæðina sem gjöf. Reglur ráðuneytisins segja til um að ekki megi taka við gjöfum sem eru hærri en tíu þúsund dalir án aðkomu siðferðissérfræðinga og greiningar á því hvort sá sem er að gefa gjöfina, hafi sérstakan hag af því.
Ekkert bendir til þess að lausn sé á sjóndeildarhringnum á stöðvun ríkisreksturs í Bandaríkjunum stöðvunin er þegar orðin sú næst lengsta í sögu Bandaríkjanna.
Repúblikanar í fulltrúadeildinni hafa samþykkt bráðabirgðafjárlög en þeir þurfa þó nokkur atkvæði frá Demókrötum til að koma frumvarpinu gegnum öldungadeildina. Demókratar hafa ekki viljað gera það.
Er það vegna þess að Repúblikanar ræddu frumvarpið ekkert við Demókrata áður en það var lagt fyrir þingið og samkvæmt því ætla Repúblikanar að láta ívilnanir varðandi heilbrigðistryggingar falla úr gildi. Demókratar vilja einnig að Repúblikanar hætti við niðurskurð til tryggingakerfis sem kallast Medicaid.