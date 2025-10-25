Maðurinn sem varð fyrir slysaskoti úr haglabyssu í Árnessýslu í gærkvöldi er látinn. Þar kemur fram að karlmaðurinn hafi verið á sextugsaldri.
Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir þetta í samtali við Vísi en segir að frekari upplýsingar verði ekki gefnar að svo stöddu. Lögreglan á Suðurlandi greinir einnig frá þessu á Facebook.
Lögregla, sjúkraflutningabílar frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, læknir, vettvangsliðar frá björgunarsveitum og þyrla Landhelgisgæslunnar voru kölluð til á sjöunda tímanum í gærkvöldi, föstudag, vegna slyssins.
Lögreglan skrifar að endurlífgunartilraunir hafi ekki borið árangur og maðurinn hafi verið úrskurðaður látinn á vettvangi.
„Rannsókn á atvikum máls er í höndum rannsóknardeildar Lögreglustjórans á Suðurlandi og nýtur hún aðstoðar tæknideildar Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,“ skrifar lögreglan á Facebook. Fleira kemur ekki fram.