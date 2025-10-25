Messi skoraði tvö eftir að hafa fengið enn einn gullskóinn

Lionel Messi lagði upp eitt og skoraði tvö mörk, þar af eitt skallamark, í sigri Inter Miami á Nashville í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í gær, rétt eftir að hafa tekið við gullskónum sem markahæsti maður deildarinnar.
Úrslitakeppnin í MLS-deildinni er að hefjast og fagnaði Inter Miami 3-1 sigri gegn Nashville í fyrsta leik í umspili, í Flórída í gær. Vinna þarf tvo leiki til að komast áfram í sjálfa útsláttarkeppnina.
Mörkin frá Messi má sjá á myndbandi hér að neðan.
Messi hefur nú hlotið gullskó sem markahæsti maður deildar alls níu sinnum á sínum einstaka ferli. Gullskóinn fékk hann sem markahæsti maður deildarkeppninnar en þar skoraði hann alls 29 mörk í 28 leikjum.
Lionel Messi has claimed his ninth career league top-scorer award after scoring 29 goals in 28 games for Inter Miami this MLS season 🏆He’s now the only player in modern football history to win nine top-scorer awards in top-tier leagues across two continents 🌎 He went on to… pic.twitter.com/aI8MWsivhH— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 25, 2025
Þetta var í fyrsta sinn sem Messi fær gullskóinn í Bandaríkjunum, eftir að hann kom til Inter Miami árið 2023. Daginn áður hafði félagið tilkynnt að hann myndi spila með því áfram næstu þrjú ár.
Yfirgnæfandi líkur eru á að Messi verði annað árið í röð valinn verðmætasti leikmaður deildarinnar en auk þess að vera markakóngur var hann annar tveggja stoðsendingahæstu manna með 19 stoðsendingar.