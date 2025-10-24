Í kvöldfréttum Sýnar verður ítarlega fjallað um kvennaverkfallið sem fór fram í dag. Við förum yfir daginn, sjáum myndir frá deginum í Reykjavík, á Akureyri og á Ísafirði.
Landsbankinn kynnti í dag breytingar þess efnis að einungis fyrstu kaupendur geta fengið verðtryggt íbúðalán hjá bankanum og breytilegir vextir bera nú fast álag ofan á stýrivexti Seðlabankans. Til okkar í myndver kemur Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, til að ræða málið.
Samkomulag um þátttöku í útboðum og skipting á landssvæðum er á meðal þess sem samkeppniseftirlitið og héraðssaksóknari eru með til rannsóknar í samráðsmáli Terra og Kubbs. Formaður bæjarráðs Vestmannaeyja segir mikið undir en Vestmannaeyjabær bauð út sorphirðumál sveitarfélagsins á síðasta ári
Svo er Magnús Hlynur með skemmtilega frétt frá Hveragerði, og í sportinu verður hitað upp fyrir úrslitastundina í fallbaráttu bestu deildar karla, þar sem stórveldið KR, gæti endað í neðsta sæti og fallið þar með í neðstu deild.