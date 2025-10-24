Fótbolti

Sænska ungstirnið klárt í El Clásico vegna meiðsla Raphinha

Sindri Sverrisson skrifar
Roony Bardghji og Marcus Rashford gætu spilað saman gegn Real Madrid á sunnudaginn í El Clásico.
Raphinha, framherji Barcelona, tapaði kapphlaupinu við tímann um að ná að mæta Real Madrid í El Clásico á sunnudaginn.

Frá þessu greinir spænski miðillinn AS og segir að Raphinha hafi farið meiddur af æfingu í gær og ekki verið sjáanlegur á æfingasvæðinu í dag. Brasilíumaðurinn hefur ekkert spilað síðan í lok september en vonir voru bundnar við að hann næði leiknum mikilvæga við erkifjendur Börsunga.

Bakvörðurinn Jules Koundé var ekki heldur með á æfingu í dag en ætti að ná leiknum við Real.

Í fjarveru Raphinha hafa opnast enn frekar tækifæri fyrir hinn 19 ára gamla Roony Bardghji. 

Kveðst fullur sjálfstrausts

Þessi sænski kantmaður kom frá FC Kaupmannahöfn í sumar eftir að hafa meðal annars unnið sér það til fræðgar að skora sigurmark gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu fyrir tveimur árum, þegar hann var liðsfélagi Orra Óskarssonar.

„Mér finnst allt vera að verða betra og betra. Ég er mjög ánægður núna. Ég finn að ég hef sjálfstraust, sem er auðvitað mikilvægt fyrir fótboltamann, þannig að ég fer inn í næsta leik með mikið sjálfstraust. Ég held að allt liðið hafi sjálfstraust, allir hlakka til. Þannig að já, við erum tilbúnir, sérstaklega ég fyrir minn fyrsta El Clásico. Ég er fullkomlega undirbúinn,“ sagði Bardghji við Bein Sports.

