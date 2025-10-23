Guðmundur til ráðherra og framkvæmdastjóri HK tekur við Árni Sæberg skrifar 23. október 2025 11:43 Guðmundur er nýr aðstoðarmaður ráðherra og Sandra tekur við af honum sem framkvæmdastjóri þingflokks. Vísir Þingflokkur Viðreisnar hefur ráðið Söndru Sigurðardóttur, fráfarandi framkvæmdastjóra HK, til starfa sem framkvæmdastjóra þingflokks. Á sama tíma færir núverandi framkvæmdastjóri þingflokksins sig yfir í starf aðstoðarmanns atvinnuvegaráðherra. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Sandra sé menntuð íþrótta- og heilsufræðingur ásamt því að vera með MBA-gráðu en hún hafi víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Hún hafi starfað sem þjálfari, við leikskóla og grunnskóla, sinnt eigin rekstri ásamt víðtækri reynslu af stjórnun í íþróttahreyfingunni. Samhliða störfum sínum sé Sandra bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar og varaþingmaður Viðreisnar í Suðurkjördæmi. Sandra muni hefja störf á Alþingi á næstu vikum. „Ég er full tilhlökkunar fyrir þessu mikilvæga verkefni. Það er verkefni okkar í Viðreisn að hlusta á fólkið í landinu, eiga samtöl í augnhæð og vinna af heilindum í þeirra þágu. Ég hlakka til að vinna með þingmönnum okkar að því markmiði og efla flokkinn um land allt,“ er haft eftir Söndru. Guðmundur aðstoðar ráðherra Þá hafi Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, ráðið Guðmund Gunnarsson, fráfarandi framkvæmdastjóra þingflokks Viðreisnar, til starfa sem aðstoðarmann sinn. Fyrir sé Stefanía Sigurðardóttir aðstoðarmaður Hönnu Katrínar. Guðmundur hafi þekkingu og reynslu af málaflokkum sem lúta að ráðuneytinu hvort sem viðkemur sjávarútvegi, landbúnaði, ferðaþjónustu, iðnaði eða neytendamálum. Hann hafi starfað fyrir þingflokkinn frá því í fyrra en þar áður hafi hann starfað í blaða- og fréttamennsku og verið bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Formaðurinn ánægður „Við erum alveg ótrúlega heppin með það mikla mannaval sem við höfum í þingmönnum okkar og starfsfólki, Sandra verður frábær viðbót í það öfluga lið. Hlutverk framkvæmdastjóra þingflokks eru fjölbreytt, skemmtileg og geta reynst krefjandi og ég er handviss um að Sandra eigi eftir að sinna þeim af alúð og ábyrgð,“ er haft eftir Sigmari Guðmundssyni, þingflokksformanni Viðreisnar, um ráðningu Söndru. „Að sama skapi hefur Guðmundur Gunnarsson sinnt þessu hlutverki af stakri prýði og hjá okkur ríkir ekkert nema ánægja með hans störf. Hann verður öflugur liðsauki til Hönnu Katrínar, atvinnuvegaráðherra, í þau mikilvægu verkefni sem liggja fyrir henni.“ Viðreisn Alþingi Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Innlent Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Innlent Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Innlent Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Innlent Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Innlent Engin lausn og ákveðin sjálfsblekking að banna börnum að nota tölvuleiki Innlent Leggur viðskiptaþvinganir á rússneska olíurisa Erlent Embættismenn sitji að hámarki í fjórtán ár og aðstoðarmenn hætti fyrir kosningar Innlent Rannsaka „glæfraleg“ svikabrigsl fyrir andlát skákmeistarans unga Erlent „Ég skoðanakúgaði sjálfa mig í þágu friðar og þæginda félagslega“ Innlent Fleiri fréttir Pallborðið: Stungið höfðinu í sandinn í tuttugu ár Guðmundur til ráðherra og framkvæmdastjóri HK tekur við Sjaldan eins erfitt að kaupa fasteign og konur undirbúa verkfall Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Embættismenn sitji að hámarki í fjórtán ár og aðstoðarmenn hætti fyrir kosningar Engin lausn og ákveðin sjálfsblekking að banna börnum að nota tölvuleiki Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Segir tilvalin íbúðasvæði opnast með Sundabraut Niðurrif hafið á gamla Morgunblaðshúsinu Næstum öllum sagt upp hjá dótturfélagi Play „Ég skoðanakúgaði sjálfa mig í þágu friðar og þæginda félagslega“ Burðardýr fengu þungan dóm fyrir kókaínsmygl Skora á ráðherra og segir skjaldborg slegið um vændiskaupendur Fresta fundi til tíu í fyrramálið Stórskemmtilegur innhringjandi og óhefðbundin útför Viðgerð muni taka einhverja mánuði „Afar ólíklegt“ að Nadine taki slaginn í borginni fyrir Miðflokkinn Grunuð um íkveikju í Nettó, Nytjamarkaðnum og eigin húsi Segir borgina refsa foreldrum til að mæta rekstrarvanda Aflýsa verkfalli öðru sinni Umferðarslys á Fagradal og veginum lokað Segir sorglega illa hafa verið haldið á hagsmunum flugsins Umferðarteppa í Ártúnsbrekku vegna aftanákeyrslu Bein útsending: Verndum vatnið Víða vetrarfærð, Fjarðarheiði lokuð og björgunarsveitir aðstoða fólk í föstum bílum Kettlingur í hættu vegna sprautunála og haldið í gíslingu af nágranna Kona í fjölbýlishúsinu talin brennuvargur en gengur laus Sjá meira