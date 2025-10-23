Innlent

Guð­mundur til ráð­herra og fram­kvæmda­stjóri HK tekur við

Árni Sæberg skrifar
Guðmundur er nýr aðstoðarmaður ráðherra og Sandra tekur við af honum sem framkvæmdastjóri þingflokks.
Guðmundur er nýr aðstoðarmaður ráðherra og Sandra tekur við af honum sem framkvæmdastjóri þingflokks. Vísir

Þingflokkur Viðreisnar hefur ráðið Söndru Sigurðardóttur, fráfarandi framkvæmdastjóra HK, til starfa sem framkvæmdastjóra þingflokks. Á sama tíma færir núverandi framkvæmdastjóri þingflokksins sig yfir í starf aðstoðarmanns atvinnuvegaráðherra.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Sandra sé menntuð íþrótta- og heilsufræðingur ásamt því að vera með MBA-gráðu en hún hafi víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Hún hafi starfað sem þjálfari, við leikskóla og grunnskóla, sinnt eigin rekstri ásamt víðtækri reynslu af stjórnun í íþróttahreyfingunni. Samhliða störfum sínum sé Sandra bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar og varaþingmaður Viðreisnar í Suðurkjördæmi. Sandra muni hefja störf á Alþingi á næstu vikum.

„Ég er full tilhlökkunar fyrir þessu mikilvæga verkefni. Það er verkefni okkar í Viðreisn að hlusta á fólkið í landinu, eiga samtöl í augnhæð og vinna af heilindum í þeirra þágu. Ég hlakka til að vinna með þingmönnum okkar að því markmiði og efla flokkinn um land allt,“ er haft eftir Söndru.

Guðmundur aðstoðar ráðherra

Þá hafi Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, ráðið Guðmund Gunnarsson, fráfarandi framkvæmdastjóra þingflokks Viðreisnar, til starfa sem aðstoðarmann sinn. Fyrir sé Stefanía Sigurðardóttir aðstoðarmaður Hönnu Katrínar. 

Guðmundur hafi þekkingu og reynslu af málaflokkum sem lúta að ráðuneytinu hvort sem viðkemur sjávarútvegi, landbúnaði, ferðaþjónustu, iðnaði eða neytendamálum. Hann hafi starfað fyrir þingflokkinn frá því í fyrra en þar áður hafi hann starfað í blaða- og fréttamennsku og verið bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Formaðurinn ánægður

„Við erum alveg ótrúlega heppin með það mikla mannaval sem við höfum í þingmönnum okkar og starfsfólki, Sandra verður frábær viðbót í það öfluga lið. Hlutverk framkvæmdastjóra þingflokks eru fjölbreytt, skemmtileg og geta reynst krefjandi og ég er handviss um að Sandra eigi eftir að sinna þeim af alúð og ábyrgð,“ er haft eftir Sigmari Guðmundssyni, þingflokksformanni Viðreisnar, um ráðningu Söndru. 

„Að sama skapi hefur Guðmundur Gunnarsson sinnt þessu hlutverki af stakri prýði og hjá okkur ríkir ekkert nema ánægja með hans störf. Hann verður öflugur liðsauki til Hönnu Katrínar, atvinnuvegaráðherra, í þau mikilvægu verkefni sem liggja fyrir henni.“

Viðreisn Alþingi Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið