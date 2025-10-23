Gert er ráð fyrir að tugþúsundir munu taka þátt í baráttufundum- og göngum stjórnmálaflokkanna Fidesz og Tisza í Búdapest í Ungverjalandi í dag, en gengið verður til þingkosninga í apríl á næsta ári.
Á þessum degi árið 1956 braust út uppreisn háskólanema og annarra stjórnarandstæðinga, sem mótmæltu yfirráðum Sovétríkjanna. Fidesz, stjórnarflokkur forsætisráðherrans Viktor Orbán, var áður á móti Sovétríkjunum en þykir nú hliðhollur Vladimir Pútín Rússlandsforseta.
Fidesz hefur verið við völd frá 2010 en mælist nú með álíka fylgi og Tisza, flokkur Péter Magyar, sem var áður innanbúðarmaður í Fidesz en er nú helsti andstæðingur Orbán.
Samkvæmt könnunum óháðra stofnana hefur Tisza um það bil tíu prósenta forskot á Fidesz en hugveitur tengdar stjórnvöldum sýna akkúrat hið andstæða; tíu prósenta forystu Fidesz fram yfir Tisza.
Margt getur breyst fram að kosningum, sem verða að óbreyttu spennandi, en einn af fjórum kjósendum er óákveðinn. Meirihluti óákveðinna eru taldir hafa kosið Orbán í vil árið 2022.
Magyar hefur sakað Orbán um spillingu, á meðan Orbán hefur lýst andstæðing sínum sem strengjabrúðu yfirvalda í Brussel. Magyer er yfirlýstur stuðningsmaður Úkraínu og Orbán hefur sakað hann um að vilja draga Ungverjaland inn í átökin við Rússa.
BBC hefur eftir sérfræðingi við hugveituna Political Capital í Búdapest að kosningarnar verði frjálsar en líklega ósanngjarnar og bendir meðal annars á fjárhagslega ólíka stöðu stjórnarflokksins og stjórnarandstöðunnar.
Magyar hefur sakað stjórnvöld um að nota opinbert fé til að greiða niður ýmsan kostnað í kosningabaráttunni og um að hafa í hótunum við fyrirtæki til að fá þau til að hafna andstæðingum sínum um þjónustu.