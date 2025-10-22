Fjölmörg samtök skora á dómsmálaráðherra að verja vændislöggjöfina og gagnrýna að konum sé refsað fyrir að auglýsa vændi. Í kvöldfréttum sjáum við nýjar tölur lögreglu um fjölda vændismála auk þess sem við ræðum við talskonu Stígamóta sem segir skjaldborg slegið um vændiskaupendur.
Öllu starfsfólki Play Europe hefur verið sagt upp nema nokkrum á Möltu sem þurfa að vera á staðnum vegna flugrekstrarleyfis í landinu. Enn er vonast til þess að leiguflug geti hafist þar á ný.
Verkfallsaðgerðum flugumferðarstjóra sem áttu að fara fram á morgun hefur verið aflýst og fundað hefur verið í deilunni í allan dag. Við verðum í beinni frá Karphúsinu.
Þá kynnum við okkur ný byggingarlönd sem opnast með Sundabraut. Þau gætu stækkað höfuðborgarsvæðið um allt að fjörutíu prósent að mati eins reyndasta byggingarmanns landsins.
Auk þess fylgjumst við með niðurrifi Morgunblaðshússins sem víkur fyrir íbúabyggð, verðum í beinni frá Akureyri þar sem allt er á kafi í snjó og hittum stórskemmtilega konu sem vakti mikla athygli í dag vegna kostulegs símtals í Reykjavík síðdegis - þar sem hún ræddi meðal annars um kynfræðslu.
Í Sportpakkanum heyrum við í íslenskum framherja sem komst í gærkvöldi í hóp yngstu markaskorara í sögu Meistaradeildarinnar. Að loknum kvöldfréttum verður áhrifamikið innslag í Íslandi í dag þar sem við skyggnumst á bak við tjöldin í óheðfbundinni útför og ræðum við einkadóttur Einars Gunn um viðburðaríka ævi hans.
