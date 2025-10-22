Umferðarslys á Fagradal og veginum lokað Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 22. október 2025 14:52 Lögreglan á Austurlandi varar við slæmri færð víða á vegum í umdæminu. Vísir/Vilhelm Veginum um Fagradal hefur verið lokað vegna umferðarslyss sem þar varð síðdegis í dag. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Austurlandi standa enn yfir aðgerðir á vettvangi og hafa sjúkrabílar sótt slasað fólk á vettvang en ekki er talið að um alvarleg meiðsl sé að ræða, þó einhver. Nokkur vetrarfærð er á svæðinu og hefur fjallvegum í nágrenninu einnig verið lokað vegna ófærðar. Þetta staðfetir Hjalti Bergmann Axelsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi í samtali við Vísi. „Það varð þarna umferðarslys rétt fyrir tvö í dag. Það liggur ekki fyrir alvarleiki meiðsla, en það virðist vera ekki alvarleg meiðsli en þó einhver. Ég veit ekki hversu margir voru fluttir með sjúkrabílum til skoðunar hjá lækni, mitt fólk er ennþá uppi á Fagradalnum að vinna í þessu,“ segir Hjalti, en tilkynnt var um árekstur þegar útkallið barst. Sjá einnig: Víða vetrarfærð, Fjarðarheiði lokuð og björgunarsveitir aðstoða fólk Færðin sé ekki eins og best verður á kostið. „Það er skafrenningur og éljagangur uppi á fjallvegunum og skyggnið misgott á köflum. Fjarðaheiðin er lokuð og hefur gengið að mestu leyti ágætlega þar þrátt fyrir allt og allt. En við vonumst nú til þess að veðrið gangi niður þegar líður fram á kvöldið.“ Sjúkrabílar og aðrir viðbragðsaðilar komist þó til og frá vettvangi. Það sé ekki ófært um veginn en þó nokkuð blint og tilefni til að fara varlega yfir. „Við hvetjum ökumenn til að fara varlega og eins að huga að skóbúnaðinum, huga að því að vera á réttum dekkjum til að fara á milli landshluta og byggðakjarna,“ segir Hjalti. Lögreglan Umferð Samgönguslys Fjarðabyggð Mest lesið Klórar sér í kollinum yfir kvennaverkfallinu Innlent Kona í fjölbýlishúsinu talin brennuvargur en gengur laus Innlent Skýrt ákall um heilsdagsverkfall á kvennafrídegi í ár Innlent „Það getur einhver verið að tæla barnið þitt fyrir framan þig“ Innlent Gerðu árás á rússneska efnaverksmiðju í Bryansk Erlent Lýstu yfir hættustigi vegna flugvélar í vanda Innlent Hálfsdagslokun leikskóla skyndilega orðin að heilsdagslokun Innlent „Alvarlegt áfall á Grundartanga” sem beri að bregðast við hratt Innlent Kettlingur í hættu vegna sprautunála og haldið í gíslingu af nágranna Innlent Trump gæti veitt sjálfum sér tugi milljarða í bætur frá eigin stjórn Erlent Fleiri fréttir Aflýsa verkfalli öðru sinni Umferðarslys á Fagradal og veginum lokað Segir sorglega illa hafa verið haldið á hagsmunum flugsins Umferðarteppa í Ártúnsbrekku vegna aftanákeyrslu Bein útsending: Verndum vatnið Víða vetrarfærð, Fjarðarheiði lokuð og björgunarsveitir aðstoða fólk í föstum bílum Kettlingur í hættu vegna sprautunála og haldið í gíslingu af nágranna Kona í fjölbýlishúsinu talin brennuvargur en gengur laus „Vonbrigði hvað kom lítið út úr fundinum í gær“ Fangavörður rekinn fyrir að stela af fanga Óvissa á Grundartanga og flugumferðarstjórar funda Hafsteinn Dan tekur við formennsku í refsiréttarnefnd Klórar sér í kollinum yfir kvennaverkfallinu Hálfsdagslokun leikskóla skyndilega orðin að heilsdagslokun „Alvarlegt áfall á Grundartanga” sem beri að bregðast við hratt Ný samnorræn og baltnesk gervigreindarmiðstöð opnuð í dag „Það getur einhver verið að tæla barnið þitt fyrir framan þig“ Lýstu yfir hættustigi vegna flugvélar í vanda Fjölgun á þeim sem lögregla fylgir úr landi Skýrt ákall um heilsdagsverkfall á kvennafrídegi í ár Kynfræðsla ekki endilega forgangsatriði í fermingarfræðslu Fleiri stöðugildi sjúkraþjálfara muni fara í skriffinnsku „Þessi starfsemi er komin til að vera“ Samþykktu leiðtogaprófkjör hjá Viðreisn í Reykjavík Kannast ekki við gagnrýni á fegurðarsamkeppni ungmenna Ekki sé gagnlegt að etja Krabbameinsfélaginu og Ljósinu saman Stöðva framleiðslu í álverinu á Grundartanga Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Ólafsfjarðarmúla Olíuboranir að hefjast beint norður af Íslandi Óttast afleiðingar þess að fjársterkari kaupendur sitji einir að markaðnum Sjá meira