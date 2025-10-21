Innlent

Stöðva fram­leiðslu í ál­verinu á Grundar­tanga

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Álframleiðsla Norðuráls skerðist um tvo þriðju um óákveðinn tíma vegna bilunar í rafbúnaði.
Álframleiðsla Norðuráls skerðist um tvo þriðju um óákveðinn tíma vegna bilunar í rafbúnaði. Vísir/Vilhelm

Framleiðsla hefur verið stöðvuð í annarri af tveimur kerlínum álvers Norðuráls á Grundartanga í kjölfar bilunar í rafbúnaði álversins. Bilunin veldur því að álframleiðsla á Grundartanga skerðist um tvo þriðju um óákveðinn tíma.

Í tilkynningu frá Norðuráli segir að framleiðsla í hinni kerlínu Norðuráls sé stöðug og umrædd bilun hafi engin áhrif á rekstur hennar.

„Unnið er að því að greina ástæður bilunarinnar, og útvega og flytja til landsins búnað til að koma framleiðslu í fyrra horf. Jafnframt mun Norðurál vinna náið með birgjum sínum og viðskiptavinum vegna breyttra áætlana,“ segir í tilkynningunni.

Áliðnaður

