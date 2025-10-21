Innlent

Óvissu­stig vegna snjó­flóða­hættu í Ólafs­fjarðar­múla

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Ólafsfjörður á fallegum vetrardegi 2021.
Óvissustig vegna snjóflóðahættu á veginum um Ólafsfjarðarmúla tekur gildi klukkan tíu í kvöld.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni sem send var með sms-skilaboðum til íbúa á svæðinu.

Á vef Vegagerðarinnar segir að vegurinn sé háll eins og er og þar sé éljagangur.

Um er að ræða fyrstu snjóflóðaviðvörun vetrarins eftir því sem fréttastofa kemst næst.

