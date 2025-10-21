Arsenal fór illa Atletico í seinni hálfleik 21. október 2025 20:52 Gabriel byrjaði markaveislu Arsenal á móti Atletico de Madrid í kvöld. Getty/Alex Pantling Arsenal vann frábæran 4-0 sigur á spænska liðinu Atletico Madrid í Meistaradeildinni í kvöld. Mörkin komu öll í seinni hálfleik. Arsenal er komið á toppinn í ensku úrvalsdeildinni og þeir eru einnig í frábærum málum í Meistaradeildinni. Arsenal hefur unnið þrjá fyrstu leiki sína í Meistaradeildinni á þessari leiktíð og liðið á enn eftir að fá á sig mark. Níu stig af níu mögulegum og markatalan 8-0. Það var Gabriel tvenna hjá Arsenal í kvöld því nafnarnir skoruðu fyrstu tvö mörk liðsins. Brasilíski miðvörðurinn Gabriel skoraði fyrsta markið með skalla á 57. mínútu eftir aukaspyrnu frá Declan Rice. Sjö mínútum síðar kom Gabriel Martinelli Arsenal í 2-0 eftir sendingu frá Myles Lewis-Skelly sem fékk tækifærið í byrjunarliðinu. Viktor Gyökeres gerði endanlega út um þetta þegar hann kom Arsenal í 3-0 á 67. mínútu með marki af stuttu færi. Svíinn var ekki hættur því hann skoraði fjórða markið af enn styttra færi á 70. mínútu eftir að Gabriel skallaði hornspyrnu Declan Rice fyrir markið. Það var lokamark leiksins og frábær sigur Arsenal staðreynd. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla