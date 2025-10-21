Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Samúels Jóa Björgvinssonar og tvíburanna Elíasar og Jónasar Shamsudin. Tvíburarnir hluti tveggja og hálfs árs dóma í Landsrétti fyrir fíkniefnalagabrot og Samúel Jói þriggja ára. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi og krefst allt að sjö ára fangelsis.
Í ákvörðun Hæstaréttar um áfrýjunarleyfisbeiðni Ríkissaksóknara segir að mennirnir þrír hafi allir verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa haft í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni 2.943,38 grömm af MDMA-kristöllum og 1.781 MDMA-töflu. Þá hafi þeim verið gefin að sök nánar tilgreind brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, vopnalögum og umferðarlögum.
Með héraðsdómi hafi þeir verið sakfelldir samkvæmt ákæru að því frátöldu að Elías og Jónas voru sýknaðir af því að hafa haft MDMA-töflurnar í vörslum sínum. Refsing þeirra hafi verið ákveðin fangelsi í tvö ár og sex mánuði en refsing Samúels Jóa fangelsi í þrjú ár og sex mánuði.
Ríkissaksóknari hafi þá áfrýjað málinu til Landsréttar og krafist þess að refsing mannanna yrði þyngd. Með dómi Landsréttar hafi niðurstaða héraðsdóms verið staðfest um refsingu Elíasar og Jónasar
Refsing Samúels Jóa hafi aftur á móti verið ákveðin fangelsi í þrjú ár. Hálfu ári skemur en héraðsdómur hafði dæmt.
Í beiðni sinni hafi Ríkissaksóknari byggt á því að hún lúti að atriðum sem hafi verulega almenna þýðingu og mikilvægt sé að fá úrlausn Hæstaréttar um ákvörðun refsingar tvíburanna og Samúels Jóa. Refsing þeirra hafi ekki verið í samræmi við dómaframkvæmd í sambærilegum málum hvort sem litið sé til tegundar eða magns efna. Ríkissaksóknari telji að refsing í málinu ætti að vera á bilinu fimm til sjö ára fangelsi
Niðurstaða Hæstaréttar sé að að virtum gögnum málsins verði talið að úrlausn um refsingu kunni að hafa verulega almenna þýðingu í skilningi laga um meðferð sakamála. Beiðni um áfrýjunarleyfi sé því samþykkt.