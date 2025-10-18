„Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ Hjörvar Ólafsson skrifar 18. október 2025 21:57 Sölvi Geir Ottesen hrósaði bæði leikmönnum sínum og stuðningsmönnum Víkings. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með að sjá hversu mikið leikmenn hans lögðu í það verkefni að landa sigrinum gegn Breiðabliki í Bestu-deild karla í fótbolta þrátt fyrir að Íslandsmeistaratitillinn sé nú þegar í höfn. „Ég er fyrst og fremsta bara virkilega ánægður með sigurinn. Það er gríðarlega kærkomið að ná loksins að landa sigi gegn Blikum í deildinni á Kópavogsvelli. Það gerðist síðast árið 2017 en þá var Viktor Bjarki á varamannabekknum. Það er gott að ná að grafa þessa grýlu,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, að leik loknum. „Við gáfumst ekkert upp þrátt fyrir að lenda undir og snérum þessu okkur í vil. Við héldum áfram að sækja á þá og uppskárum tvö mörk fyrir vinnusemi okkar og sóknarþunga. Það var mikill barningur og kannski lítið um fínt spil. Þetta var jafn leikur sem hefði getað endað með sigri á báða bóga, sem betur höfðum við vinninginn,“ sagði Sölvi Geir enn fremur. „Mig langar að nefna það líka og þakka fyrir þann frábæra stuðning sem við fengum í þessum leik. Margir myndu halda að leikmenn og stuðningsmenn væru saddir eftir að hafa tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn en það var ekki uppi á teningnum í þessum leik,“ sagði hann um Víkinga innan vallar og utan. „Stuðningsmenn sungu og trölluðu allan leikinn að það gaf okkur kraft inn á völlinn. Við höfum fengið frábæran stuðning í allt sumar og það er greinilega enn nóg bensín á þeim sem mæta á leikina og standa við bakið á okkur,“ sagði þjálfarinn sáttur. „Við erum svo með leikmannhóp sem mætir á hverja æfingu með það mindset að bæta sig með hverju verkefni. Þegar þú nærð að þróa það þá smitar það út í leikina. Nú förum við í síðasta verkefni tímabilsins og klárum það með stæl,“ sagði Sölvi Geir. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Dramatík í víðavangshlaupinu: Þorsteinn dæmdur úr leik fyrir að hrinda Arnari Sport Mbappé getur ekki keyrt nýja bílinn sinn Fótbolti Arsenal vann Lundúnaslaginn Enski boltinn Fækkar í starfsteyminu vegna fjárhagskragga Handbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika Íslenski boltinn Postecoglou rekinn Enski boltinn Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Enski boltinn Eggert Aron skoraði tvö í stórsigri Brann Fótbolti Haaland skaut City á toppinn Enski boltinn Leik lokið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í dag „Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika Meistararnir misstigu sig og Inter á toppinn Leikmenn í spænsku úrvalsdeildinni lögðu niður störf í mótmælaskyni Fullkomin byrjun Bayern heldur áfram Eggert Aron skoraði tvö í stórsigri Brann „Erfitt og lærdómsríkt tímabil að baki“ „Þakklátur fyrir tíma minn hjá Þrótti“ Berglind markahæst í þriðja sinn og Agla María lagði upp flest Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni Birta valin best Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Jafnt í Víkinni í lokaumferðinni Leik lokið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Uppgjörið: Þróttur - Valur 1-0 | Sierra sá til þess að Ólafur Helgi kvaddi Laugardalinn með sigri Katla skoraði sigurmark Fiorentina gegn Milan í uppbótartíma Þriðja tap Norrköping í röð Postecoglou rekinn Dramatískt sigurmark Barcelona í uppbótartíma Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Meiðsli Orra tóku sig upp að nýju Sif kláraði sögulegt ferðalag og öðlaðist dýpri skilning á vistkerfi fótboltans Fimm tilnefndar sem besti leikmaður ársins í Bestu deild kvenna Sjá meira