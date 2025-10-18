Sigurður Ingi Jóhannsson ætlar ekki að halda áfram sem formaður Framsóknarflokksins og leggur til að ný forysta verði kjörin á flokksstjórnarfundi í febrúar. Fleiri breytingar voru kynntar á forystu flokksins í dag. Rætt verður við Sigurð Inga í beinni útsendingu í fréttatímanum.
Það stefnir í að flugumferðarstjórar leggi niður störf annað kvöld en samningar hafa ekki náðst í kjaradeilu þeirra við Samtök atvinnulífsins. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair fer yfir stöðuna í fréttatímanum.
Milljónir manna hafa safnast saman víðs vegar um Bandaríkin til að mótmæla stjórnarháttum Donalds Trumps Bandaríkjaforseta.
Við ræðum við vongóða Lottó-spilara en pottur kvöldsins er sjöfaldur og gæti orðið stærsti pottur sögunnar. Og við hittum á leikhóp í Hveragerði, sem slegið hefur í gegn með sýninguna sem er á fjölunum.
Í sportpakkanum förum við yfir leiki dagsins í Bestu deild kvenna og stjórnendabreytingar hjá Nottingham Forrest.
