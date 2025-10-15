Innlent

Mál leið­beinandans á Múlaborg á leið til héraðssaksóknara

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Foreldrar barna á leikskólanum Múlaborg hafa gagnrýnt verklag borgarinnar og upplýsingaflæði eftir að málið kom upp. Vísir/Anton Brink

Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kynferðisbrot leiðbeinanda sem starfaði á leikskólanum Múlaborg er á lokametrunum og málið á leið til héraðssaksóknara. Lögregla kveðst ekki geta staðfest endanlega hversu mörgum börnum maðurinn er grunaður um að hafa brotið gegn, nú þegar rannsókn málsins er að ljúka af hálfu lögreglu.

Þetta segir Kristján Ingi Kristjánsson, lögreglufulltrúi hjá kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Leiðbeinandinn, sem er karlmaður á þrítugsaldri, situr í gæsluvarðhaldi en hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald sem gildir þar til á þriðjudaginn í næstu viku. Miðað við svör lögreglu má ætla að ákvörðun um ákæru muni liggja fyrir áður en gæsluvarðhaldsúrskurður rennur út.

„Þetta er bara á lokastigi og er að fara til héraðssaksóknara,“ segir Kristján. Fyrst þegar málið kom upp lá fyrir grunur um að maðurinn hafi brotið gegn minnst einu barni á leikskólanum, en fram kom í fréttum í byrjun október að maðurinn væri grunaður um brot gegn fleiri en tíu börnum. Kristján Ingi kveðst á þessu stigi ekki geta sagt nokkuð til um hvort eitthvað hafi breyst hvað þetta varðar. „Það er í sjálfu sér ekkert meira sem ég get gefið upp varðandi málið,“ segir Kristján.

Fyrir tæpum tveimur vikum síðan bárust jafnframt fréttir af því að starfsmaður á leikskólanum Brákarborg væri grunaður um kynferðisbrot gegn barni. Það mál ku enn vera til rannsóknar. „Það mál er bara til rannsóknar. Ég get ekki tjáð mig frekar um það,“ segir Kristján.

