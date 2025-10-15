Mál leiðbeinandans á Múlaborg á leið til héraðssaksóknara Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 15. október 2025 12:27 Foreldrar barna á leikskólanum Múlaborg hafa gagnrýnt verklag borgarinnar og upplýsingaflæði eftir að málið kom upp. Vísir/Anton Brink Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kynferðisbrot leiðbeinanda sem starfaði á leikskólanum Múlaborg er á lokametrunum og málið á leið til héraðssaksóknara. Lögregla kveðst ekki geta staðfest endanlega hversu mörgum börnum maðurinn er grunaður um að hafa brotið gegn, nú þegar rannsókn málsins er að ljúka af hálfu lögreglu. Þetta segir Kristján Ingi Kristjánsson, lögreglufulltrúi hjá kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Leiðbeinandinn, sem er karlmaður á þrítugsaldri, situr í gæsluvarðhaldi en hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald sem gildir þar til á þriðjudaginn í næstu viku. Miðað við svör lögreglu má ætla að ákvörðun um ákæru muni liggja fyrir áður en gæsluvarðhaldsúrskurður rennur út. „Þetta er bara á lokastigi og er að fara til héraðssaksóknara,“ segir Kristján. Fyrst þegar málið kom upp lá fyrir grunur um að maðurinn hafi brotið gegn minnst einu barni á leikskólanum, en fram kom í fréttum í byrjun október að maðurinn væri grunaður um brot gegn fleiri en tíu börnum. Kristján Ingi kveðst á þessu stigi ekki geta sagt nokkuð til um hvort eitthvað hafi breyst hvað þetta varðar. „Það er í sjálfu sér ekkert meira sem ég get gefið upp varðandi málið,“ segir Kristján. Sjá einnig: Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Fyrir tæpum tveimur vikum síðan bárust jafnframt fréttir af því að starfsmaður á leikskólanum Brákarborg væri grunaður um kynferðisbrot gegn barni. Það mál ku enn vera til rannsóknar. „Það mál er bara til rannsóknar. Ég get ekki tjáð mig frekar um það,“ segir Kristján. Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Innlent Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Dónatal í desember Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Biður Pútín um að afhenda Assad Erlent Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Innlent „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Innlent Hæstiréttur hafnar Alex Jones Erlent Fleiri fréttir Ekki láglaunakvenna að axla ábyrgð á innleiðingu kynjajafnréttis Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að endurgreiðslu til kúnna Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Þurrt og bjart suðaustan til og stinningskaldi í kortunum Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Endurkaupaáætlun fyrir Grindvíkinga kynnt eftir áramót Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Mannránstilraun í Kongó og tvöföld áramót meðal eftirminnilegustu ferðaævintýra Katrínar Lítill skjálfti við Ingólfsfjall Vill leiða Miðflokkinn í Kópavogi Skora á stjórnvöld að beita sér fyrir styttri bið eftir geislameðferð Erlendir aðilar stofna fölsk íslensk lén í annarlegum tilgangi Rýnt í áhrif stóra vaxtamálsins Velti fyrir sér „hvaða vitleysingur væri að skrifa bara eitthvað“ Vill heldur sjá langtímasamninga um framlög fyrir „samtök úti í bæ” „Auðvitað er hann velkominn hingað til Íslands“ Óútgefnum handritum stolið: Kallaði rithöfundinn skíthaus Loka fyrir kalt vatn í Salahverfi annað kvöld „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Minniháttar eldur í Nytjamarkaði á Selfossi Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Verkfall yfirvofandi hjá flugumferðarstjórum og stórbruni á Siglufirði Aftur á fjöllum og í veiði á fjórhjóli fyrir fólk með skerta hreyfigetu Átján ára veitti manni „langan og djúpan gapandi skurð“ Kókaín, MDMA og mikið magn ketamíns í Norrænu Sjá meira