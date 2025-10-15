Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. október 2025 10:20 Lecornu þarf að reiða sig á Sósíalista til að verjast vantrausti. Getty/Christian Liewig Sébastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, hefur ákveðið að fresta fyrirhuguðum hækkunum á eftirlaunaaldrinum þar til eftir forsetakosningarnar árið 2027. Með þessu vonast hann til að geta unnið nógu marga þingmenn Sósíalistaflokksins á sitt band til að forðast vantrauststillögu sem tekin verður til atkvæðagreiðslu á fimmtudaginn. Mikið hefur gengið á í pólitíkinni í Frakklandi síðustu daga, vikur og raunar misseri. Lecornu var skipaður forsætisráðherra 9. september síðastliðinn en hann er fimmti forsætisráðherrann sem Emmanuel Macron Frakklandsforseti skipar í embætti á aðeins tveimur árum. Í framhaldinu var ný ríkisstjórn tilkynnt til sögunnar þann 6. október en stjórnarandastaðan sagðist strax myndu leggja fram vantraust á hendur henni og sama dag ákvað Lecornu þá að segja af sér. Macron biðlaði Lecornu hins vegar um að vera áfram og má segja að um lokatilraun sé að ræða hjá Macron til að komast hjá því að þurfa að boða til kosninga. Repúblikanaflokkurinn hefur greint frá því að hann muni styðja ríkisstjórnina í atkvæðagreiðslunni á fimmtudag og það verður því undir Sósíalistum komið hvort stjórnin stendur eða fellur. Boris Vallaud, þingflokksformaður Sósíalista, svaraði því ekki beint í morgun hvort flokkurinn myndi verja ríkisstjórnina falli en sagði ákvörðun Lecornu um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins úr 62 árum í 64 ár „sigur“ og að flokkurinn væri reiðubúinn til að „veðja á“ frekari viðræður, að minnsta kosti í bili. Stjórnarandstaðan þarf 288 til að fella ríkisstjórnina en vantar 24 atkvæði Sósíalista til að það takist. Frakkland Mest lesið Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Dónatal í desember Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Innlent Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Innlent „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Innlent Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Innlent Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins Innlent Fleiri fréttir Hæstiréttur hafnar Alex Jones Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Segja eitt líkanna ekki vera gísl Dónatal í desember Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Viðkvæmur friður þegar í hættu? Ræðumaður á íslenskri friðarráðstefnu rannsakaður fyrir valdaránsáætlun Vona að Trump sé til í að auka pressuna á Pútín Aftur heppnast geimskot Starship Hegseth í stríði við blaðamenn Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Sarkozy hefur afplánun í næstu viku Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Hvað svo? Trump segir næsta fasa friðaráætlunar hafinn Tugir látnir eftir úrhelli í Mexíkó Dóttir bæjarstjórans grunuð um árásina Bein útsending: Mikil fagnaðarlæti í Palestínu og Ísrael Bein útsending: Trump ávarpar ísraelska þingið Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Halda æfingu fyrir finnska þingmenn í neyðarskýli Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Sjá meira