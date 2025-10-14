Vill leiða Miðflokkinn í Kópavogi Jón Ísak Ragnarsson skrifar 14. október 2025 20:11 Einar Jóhannes Guðnason er varaþingmaður Miðflokksins og situr í stjórn Freyfaxa, ungliðahreyfingar Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi. Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður Miðflokksins, sækist eftir því að leiða lista Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Í tilkynningu segist Einar þakklátur þeim stuðningi og áskorunum sem hann hefur fengið um að bjóða sig fram. Hann hafi tilkynnt um ákvörðun sína á landsþingi flokksins um helgina. „Það kemur kannski spánskt fyrir sjónum margra að opinbera þetta 7 mánuðum fyrir kosningar en raunveruleikinn er að það er gríðarlegur skortur á málsvara margra Kópavogsbúa í umræðunni. Má þar sérstaklega nefna þegar kemur að Borgarlínu og skipulagsmálum, sem einkennast af ofurþéttingu og aðför að einkabílnum sem maður vonaði að næði ekki út fyrir Reykjavík,“ segir Einar. „Það er engin réttlæting fólgin í því að samþykkja fokdýran samgöngusáttmála á þeim rökum að Ríkið beri mestan kostnað þegar Ríkið fær sínar tekjur frá skattgreiðendum, líka þeim sem búa í Kópavogi.“ Miðflokksdeild Kópavogs vinni nú hörðum höndum að því að undirbúa kosningarnar. „Það eru gríðarleg tækifæri til uppbyggingar í Kópavogi og trúi því að skynsemisstefna Miðflokksins sé akkúrat það sem þarf til þess að tryggja að það sé ekki bara gott að búa í Kópavogi, heldur best.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Kópavogur Mest lesið Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Innlent „Auðvitað er hann velkominn hingað til Íslands“ Innlent Vill heldur sjá langtímasamninga um framlög fyrir „samtök úti í bæ” Innlent Velti fyrir sér „hvaða vitleysingur væri að skrifa bara eitthvað“ Innlent Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Erlent Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Innlent Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Innlent Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Innlent „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Innlent Hegseth í stríði við blaðamenn Erlent Fleiri fréttir Mannránstilraun í Kongó og tvöföld áramót meðal eftirminnilegustu ferðaævintýra Katrínar Lítill skjálfti við Ingólfsfjall Vill leiða Miðflokkinn í Kópavogi Skora á stjórnvöld að beita sér fyrir styttri bið eftir geislameðferð Erlendir aðilar stofna fölsk íslensk lén í annarlegum tilgangi Rýnt í áhrif stóra vaxtamálsins Velti fyrir sér „hvaða vitleysingur væri að skrifa bara eitthvað“ Vill heldur sjá langtímasamninga um framlög fyrir „samtök úti í bæ” „Auðvitað er hann velkominn hingað til Íslands“ Óútgefnum handritum stolið: Kallaði rithöfundinn skíthaus Loka fyrir kalt vatn í Salahverfi annað kvöld „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Minniháttar eldur í Nytjamarkaði á Selfossi Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Verkfall yfirvofandi hjá flugumferðarstjórum og stórbruni á Siglufirði Aftur á fjöllum og í veiði á fjórhjóli fyrir fólk með skerta hreyfigetu Átján ára veitti manni „langan og djúpan gapandi skurð“ Kókaín, MDMA og mikið magn ketamíns í Norrænu Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Meirihluti hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju Aldrei færri á móti olíuleit vegna náttúruverndarsjónarmiða „Aðstoðin verður að fá greiða leið inn á Gasa“ Eldur í nýbyggingu í Gufunesi Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Eldur logar á Siglufirði Bréfin björguðu lífi hans í rússneska fangelsinu „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Sjá meira