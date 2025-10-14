Innlent

Vill leiða Mið­flokkinn í Kópa­vogi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Einar Jóhannes Guðnason er varaþingmaður Miðflokksins og situr í stjórn Freyfaxa, ungliðahreyfingar Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi.
Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður Miðflokksins, sækist eftir því að leiða lista Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum í vor. 

Í tilkynningu segist Einar þakklátur þeim stuðningi og áskorunum sem hann hefur fengið um að bjóða sig fram. Hann hafi tilkynnt um ákvörðun sína á landsþingi flokksins um helgina.

„Það kemur kannski spánskt fyrir sjónum margra að opinbera þetta 7 mánuðum fyrir kosningar en raunveruleikinn er að það er gríðarlegur skortur á málsvara margra Kópavogsbúa í umræðunni. Má þar sérstaklega nefna þegar kemur að Borgarlínu og skipulagsmálum, sem einkennast af ofurþéttingu og aðför að einkabílnum sem maður vonaði að næði ekki út fyrir Reykjavík,“ segir Einar.

„Það er engin réttlæting fólgin í því að samþykkja fokdýran samgöngusáttmála á þeim rökum að Ríkið beri mestan kostnað þegar Ríkið fær sínar tekjur frá skattgreiðendum, líka þeim sem búa í Kópavogi.“

Miðflokksdeild Kópavogs vinni nú hörðum höndum að því að undirbúa kosningarnar.

„Það eru gríðarleg tækifæri til uppbyggingar í Kópavogi og trúi því að skynsemisstefna Miðflokksins sé akkúrat það sem þarf til þess að tryggja að það sé ekki bara gott að búa í Kópavogi, heldur best.“

