Tjörneshreppur hefur afþakkað 248 milljóna króna fólksfækkunarframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Í fundargerð hreppsnefndar segir að svona hátt framlag sé fáránlegt og hreppurinn lifi vel án þess.
Í fréttatilkynningu frá hreppsnefnd Tjörneshrepps segir að nýlega hafi nefndinni borist bréf frá Jöfnunarsjóði um sérstakt fólksfækkunarframlag til hreppsins upp á tæplega 248 milljónir króna.
„Tjörneshreppur hafði ekki óskað eftir slíku framlagi og kom þetta verulega á óvart. Íbúafjöldi í Tjörneshreppi hefur verið stöðugur síðustu árin og þjónustustig við íbúa er gott og fjárhagsstaða hreppsins er sterk.“
Á fundi hreppsnefndar Tjörneshrepps þann 13. október hafi verið samþykkt samhljóða að afþakka framlag Jöfnunarsjóðs.
„Í fundargerð hreppsnefndar kemur fram að svona hátt framlag sé fáránlegt og hreppurinn lifi vel án þess,“ segir í tilkynningunni.