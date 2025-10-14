Meirihluti hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju Lovísa Arnardóttir skrifar 14. október 2025 09:01 Kjósendur Sjálfstæðisflokks eru líklegastir til að vera andvígir aðskilnaði ríkis og kirkju. Vísir/Anton Brink Alls eru 52 prósent svarenda í könnun Prósents hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju, 27 prósent eru hvorki hlynnt né andvíg og 21 prósent eru andvíg. Þau sem eru á aldrinum 18 til 24 ára eru marktækt hlynntari aðskilnaði ríkis og kirkju en þau sem eru 35 ára og eldri. 65 ára og eldri eru marktækt andvígari aðskilnaði en þau sem eru 54 ára og yngri. Hæst er hlutfallið hjá yngsta aldurshópnum, þar sem 71 prósent er hlynnt aðskilnaði, en það er lægst hjá 65 ára og eldri þar sem 35 prósent eru hlynnt aðskilnaði. Hjá þeim elstu er einnig hæsta hlutfall þeirra sem eru andvíg aðskilnaði, eða 34 prósent. Lægst er það hlutfall hjá yngsta aldurshópi, 18 til 24 ára, þar sem níu prósent eru andvíg aðskilnaði. Sjá einnig: Innan við helmingur segist trúaður Þetta eru niðurstöður könnunar sem Prósent framkvæmdi dagana 16. til 30. september 2025. Spurt var hvort fólk væri hlynnt eða andvígt aðskilnaði ríkis og kirkju. Hér má sjá mun eftir ólíkum aldurshópum til aðskilnaðar ríkis og kirkju. Prósent Niðurstöðurnar sýna að þau sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru marktækt hlynntari aðskilnaði ríkis og kirkju en þau sem búa á landsbyggðinni. 58 prósent þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru hlynnt aðskilnaði en aðeins 39 prósent þeirra sem búa á landsbyggð. 18 prósent höfuðborgarbúa eru andvíg aðskilnaði og 28 prósent landsbyggðarfólks. Píratar vilja aðskilnað Mestur stuðningur við aðskilnað er hjá kjósendum Pírata þar sem 89 prósent eru hlynnt aðskilnaði. Þar á eftir eru kjósendur Viðreisnar en 68 prósent þeirra eru hlynnt aðskilnaði og 62 prósent kjósenda Samfylkingar. Sjá einnig: Fækkar sífellt í Þjóðkirkjunni Það eru svo kjósendur Framsóknarflokksins, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem eru líklegust til að vera andvígir aðskilnaði en um 35 til 36 prósent kjósenda þessara flokka eru andvíg. Hærra hlutfall kjósenda Framsóknar og Miðflokks er þó hlynnt aðskilnaði eða 42 prósent. Aðeins 26 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokksins eru hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju. Eins og má sjá er töluverður munur á viðhorfi til aðskilnaðar ríkis og kirkju eftir því hvaða flokka fólk kýs. Prósent Gögnunum var safnað frá 16. til 30. september 2025 í netkönnun meðal tvö þúsund einstaklinga. Svarhlutfall var 50 prósent. Þjóðkirkjan Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Miðflokkurinn Viðreisn Vinstri græn Píratar Samfylkingin Mest lesið Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Innlent Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Innlent Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Erlent Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Innlent Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Erlent Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Innlent Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Innlent Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Erlent Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Innlent „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Innlent Fleiri fréttir Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Meirihluti hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju Aldrei færri á móti olíuleit vegna náttúruverndarsjónarmiða „Aðstoðin verður að fá greiða leið inn á Gasa“ Eldur í nýbyggingu í Gufunesi Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Eldur logar á Siglufirði Bréfin björguðu lífi hans í rússneska fangelsinu „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Martraðarkennd reynsla í fangelsi hjóm í samanburði við þjáningu Palestínumanna Magga Stína segir sögu sína í kvöldfréttum Fannst sofandi í gámi og var vísað í burtu Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Myndu ekki vilja stýra sveitarfélagi sem þvingað væri til sameiningar Blaðamaður DV ekki brotlegur í umfjöllun um hæfi lögreglustjórans í Eyjum Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Enn vesen í Vesturbæjarlaug Búið að birta umhverfismatsskýrslu fyrir Sundabraut Fámennir hópar sagðir geta skuldbundið sveitarfélög með frumvarpi ráðherra „Ég er ekki sammála þessari umræðu og þessari nálgun“ Styttist í stóra ákvörðun vegna Sundabrautar Slapp með skrekkinn við myndatöku í Reynisfjöru Gíslunum sleppt á Gasa og hin umdeilda Sundabraut Breyta eftirliti með hraða í Fáskrúðsfjarðargöngum Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf Skjálfti upp á 4,0 í Bárðarbungu Sjá meira