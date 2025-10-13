Næstminnsta HM-þjóðin á eftir Íslandi Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2025 19:30 Dailon Livramento (t.h.) skoraði eitt af mörkum Grænhöfðaeyja í dag. Getty/Mohammed Almana Grænhöfðaeyjar tryggðu sér í dag sæti á HM karla í fótbolta í fyrsta sinn. Grænhöfðeyingar verða þar með næstminnsta þjóðin til að spila á HM, á eftir Íslendingum. Grænhöfðaeyjar, sem eru tíu eyja klasi undan vesturströnd Afríku, telja um 525.000 íbúa og eins og bent er á í erlendum miðlum á borð við BBC hefur það aðeins einu sinni gerst að minni þjóð komist á HM. Það var þegar Ísland komst á HM í Rússlandi 2018. Hafa ber í huga að mótið hefur verið stækkað síðan þá og því greiðari leið inn á það. Grænhöfðeyingar tryggðu sér endanlega HM-sæti með 3-0 sigri gegn Esvatíní. Liðið endaði því með 23 stig í efsta sæti D-riðils undankeppninnar í Afríku, úr 10 leikjum, eða fjórum stigum fyrir ofan Kamerún sem endaði í 2. sæti og komst í umspil. View this post on Instagram A post shared by tempo® (@temposportofficial) Dailon Livramento, Willy Semedo og Stopira skoruðu mörk Grænhöfðaeyja í dag og tryggðu sjálfsagt þjóðhátíð næstu daga. HM hefst í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó 11. júní og í fyrsta sinn verða 48 þjóðir með, í stað 32 áður. HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira